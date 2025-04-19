Не тільки пенсія: частина українців при виході на заслужений відпочинок отримає ще й грошову допомогу — що для цього потрібно

У квітні в Україні проводиться індексація пенсій працюючим пенсіонерам. При цьому деяким з них при досягненні пенсійного віку має бути виплаченою ще й допомога від держави.

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Про це пише правовий портал SUD.UA.

Для призначення такої грошової допомоги при виході на пенсію за вислугу років особа повинна на момент досягнення відповідного пенсійного віку продовжувати працювати на посаді, яка дає право на таку пенсію.

Важливо, що звільнятися з посади для отримання допомоги не потрібно.

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«У Головному управлінні Пенсійного фонду в Тернопільській області роз’яснили, що для отримання грошової допомоги при виході на пенсію за вислугу років, особа повинна працювати на відповідній посаді саме на день досягнення пенсійного віку», — говориться в статті.

Видання пояснює, що до фахівців ПФУ надійшло запитання: «У серпні 2025 року чоловік матиме право на отримання пенсії за віком. Медичний стаж роботи у державних закладах охорони здоров’я — більше ніж 35 років. Чи потрібно звільнятися з роботи для отримання державної грошової допомоги?»

У відповіді фахівці зазначили, що однією з обов’язкових умов для призначення грошової допомоги є те, щоб на день досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особа працювала в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років.

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«Звільнятися не потрібно», — порадили представники ПФУ.

Також «ФАКТИ» писали, хто з пенсіонерів може щомісяця отримувати більше 2 тисяч грн доплати до своєї пенсії.

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