Журналіст Юрій Бутусов вважає, що російський президент путін, в односторонньому порядку оголошуючи «Великоднє перемир'я», прагнув не миру, а того, щоб продемонструвати «мирну ініціативу» американському президенту Дональду Трампу, представники адміністрації якого заявляли про можливість виходу з переговорів , якщо воюючі сторони не робитимуть «кроки назустріч».

«Пасхальне перемирʼя путіна — це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з Трампом, демонстрація ніби то мирної ініціативи, щоб показати, ніби заяви Трампа не були марними, — пише Юрій Бутусов. — путіну важливо зберегти стосунки з Трампом, оскільки він іх використовує для розколу спільної позиції країн НАТО по Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Це не є крок до миру, бо перемирʼя проголошено путіним самостійно, а не в результаті мирних домовленостей. Ні про які системи спостереження та контролю за збереженням режиму перемирʼя навіть не говориться. І такі «перемирʼя», як вчить досвід війни на Донбасі, завжди перетворюються у перестрілку. І звинувачувати у порушенні путін буде як завжди Україну.

Разом з тим, це свідчення слабкості позиції росії у війні, путін хоче послабити підтримку України, оскільки розуміє, що не може добитись перемоги на полі бою. І тому для продовження війни він намагається зменшити підтримку України з боку США.

путін уникнув будь-яких заяв щодо реальних кроків для припинення війни — проведення офіційних перемовин, домовленості про припинення вогню".

РЕКЛАМА

Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

95

Читайте нас у Facebook