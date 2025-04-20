Великоднє перемир'я путіна — це свідчення слабкості позиції росії у війні, — Бутусов
«Пасхальне перемирʼя путіна — це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з Трампом, демонстрація ніби то мирної ініціативи, щоб показати, ніби заяви Трампа не були марними, — пише Юрій Бутусов. — путіну важливо зберегти стосунки з Трампом, оскільки він іх використовує для розколу спільної позиції країн НАТО по Україні.
Це не є крок до миру, бо перемирʼя проголошено путіним самостійно, а не в результаті мирних домовленостей. Ні про які системи спостереження та контролю за збереженням режиму перемирʼя навіть не говориться. І такі «перемирʼя», як вчить досвід війни на Донбасі, завжди перетворюються у перестрілку. І звинувачувати у порушенні путін буде як завжди Україну.
Разом з тим, це свідчення слабкості позиції росії у війні, путін хоче послабити підтримку України, оскільки розуміє, що не може добитись перемоги на полі бою. І тому для продовження війни він намагається зменшити підтримку України з боку США.
путін уникнув будь-яких заяв щодо реальних кроків для припинення війни — проведення офіційних перемовин, домовленості про припинення вогню".
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