«Київ, росія»: Україна вимагає вибачень від американського телеканалу

На Великдень, який святкують 20 квітня, американський телеканал Fox news вів трансляції з церковних служб, в тому числі в Україні та росії.

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Як помітив Сергій Стерненко, одна з трансляцій показувала митрополита ПЦУ Єпіфанія, але протитровано відео було «Київ, росія».

Фото зі сторінки Сергія Стерненка

«Вночі на каналі республіканців Fox news транслювали „патріарха Кіріла“ та написали, що Київ це росія», — зазначив він.

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Тим часом спікер МЗС України Георгій Тихий заявив, що наша держава вимагатиме вибачень, якщо то була свідома політична заява, а не помилка американських телевізійників.

Фото з мережі Х

Тим часом в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляють, що в рф пропагандисти вже тиражують заяви про те, що «американські журналісти вважають Київ російським містом».

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«Роспропаганда активно використовує будь-які помилки західних ЗМІ, щоб створити враження міжнародного визнання російського контролю над українськими територіями. У цьому випадку вона навмисне підмінює контекст — технічну помилку перетворює на начебто політичне визнання», — йдеться в повідомленні.

В Центрі зазначають, що Fox News транслював великодні служби з різних країн — у вікні ліворуч був храм у москві, праворуч — трансляція з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві. Спочатку титри вказували: «Київ, Україна», але за кілька хвилин з’явився новий титр — «Київ, росія», який провисів понад 20 хвилин. Потім його виправили на правильний.

Наразі жодної офіційної заяви або вибачення від телеканалу не прозвучало, що викликає запитання до їхньої відповідальност.

Нагадаємо, що український МЗС неодноразово висловлював протести, коли західні масмедіа вказували Крим російським.

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Фото з відкритих джерел

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