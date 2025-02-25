Справжній герой: популярна акторка зворушливо звернулася до чоловіка

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Наталка Денисенко, яка вразила коштовним подарунком, звернулася до свого чоловіка. Відомо, що актор Андрій Федінчик з початку повномасштабного вторгнення воює у лавах ЗСУ. На своїй сторінці у соціальній мережі Наталка привітала Андрія з днем народження та побажала якнайшвидше повернутися до улюбленої справи.

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«Сьогодні день народження у особливої для мене людини — заслуженого артиста, військового, чудового чоловіка, люблячого тата, нашого Андрія Федінчика!!! — написала під світлиною чоловіка Денисенко. — Дуже хочу побажати тобі, щоб тебе завжди беріг Бог, і ти відчував його присутність в своєму житті всіма найпрекраснішими подарунками долі !!!

Щоб ти повернувся до своєї улюбленої справи і мав ще більший успіх! Щоб був найздоровіший і найщасливіший. Нехай все твоє життя буде наповнене світлом, радістю, приємними сюрпризами! Ми всі тебе любимо".

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Підписники акторки приєдналися до поздоровлень у коментарях та подякували герою за захист.

«Вітаємо справжнього чоловіка та приклад для багатьох», — написали у відповідь.

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«Вітаю з днем народження вашого чоловіка, пані Наталя, — звернулися у мережі. — Хай здійсниться все, що побажало ваше любляче серце. Низький уклін і вдячність Андрію і вам».

«З днем народження, справжній герой», — привітали Федінчика.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Наталка Денисенко розповіла про стосунки з чоловіком під час великої війни.

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