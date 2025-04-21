Ворог вчергове порушив умови «перемир'я»: де вночі лунали вибухи та працювала ППО

Під час великоднього «перемир'я» на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. За даними Генштабу, противник застосував 704 дрони-камікадзе та здійснив 1519 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Інтенсивні атаки ворога були проти українських захисників на Покровському напрямку. Там впродовж дня окупанти здійснили 36 штурмів.

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У командуванні Повітряних сил повідомили, що першої ночі після великоднього перемир'я рф запустила по Україні 96 «шахедів» і три ракети. Збити вдалося 42 «шахеди», ще 47 «не досягли цілей».

Вчора вдень ворог вдарив по багатоповерхівці на Харківщині. Про це повідомили у ДСНС.



«Вчора вдень ворог атакував п’ятиповерховий житловий будинок у селищі Ківшарівка Куп’янської громади. Горіли 36 квартир на площі 1600 м.кв. Жертв та постраждалих немає — будівля була нежилою», — йдеться у повідомленні.

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Упродовж доби окупанти завдали 133 удари по 7 населених пунктах Запорізької області. Повідомлень про руйнування не надходило. Мирні жителі не постраждали, зазначив керівник ОВА Іван Федоров.

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Вночі вибухи також лунали на Одещині та Черкащині. Основне скупчення «шахедів» було над Дніпропетровщиною та Полтавщиною.

Внаслідок атаки у Підгородненській громаді Дніпровського району зайнялися суха трава та господарська споруда. Понівечений дачний будинок, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

У Павлограді сталася пожежа на харчовому підприємстві. FPV-дроном агресор вдарив по Межівській громаді Синельниківського району. Пошкоджена інфраструктура.

КАБи росіяни скинули по Новопавлівській громаді. Марганець Нікопольського району ворог обстріляв з важкої артилерії.

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По Миколаєву близько п'ятої ранку росіяни запустили ракети.

«Зранку, 21 квітня, близько 04:57 ворог атакував місто ракетами, тип встановлюється. Постраждалих та пошкоджень немає», — йдеться у повідомленні голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Загалом за останню добу російські війська порушили обіцянку «великоднього перемирʼя» 2935 разів. Україна пропонувала відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб із можливістю продовження. Але пропозиція Зеленського лишилася без відповіді.

Разом з тим, команда Трампа вже втомилася від війни в Україні. Війна триває занадто довго, заявив спецпредставник Трампа Кіт Келлог в ефірі Fox News. Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо заявив, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру в Україні, то США відійдуть від своїх посередницьких зусиль з встановлення миру.

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