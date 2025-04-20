Генсеку НАТО підтвердили, що США можуть вийти з переговорів між рф та Україною

Обіцянки Трампа швидко закінчити війну, розпочату путіним, без рішучих дій з його боку можуть залишитися просто пустими словами. Так, держсекретар США Марко Рубіо в розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підтвердив, що якщо найближчим часом не з'явиться чіткий шлях до миру в Україні, то Сполучені Штати Америки відійдуть від своїх посередницьких зусиль зі встановлення миру. Про це йдеться у заяві Держдепу.

ВІДЕО ДНЯ

«Державний секретар Марко Рубіо розмовляв з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб поінформувати його про мирну пропозицію, представлену українській делегації в Парижі та російським офіційним особам телефоном», — написано в повідомленні.

Там же зазначено, що держсекретар висловив сподівання президента Трампа та Сполучених Штатів, що ця пропозиція буде прийнята та призведе до міцного та тривалого миру в Україні:

«Держсекретар підкреслив, що США прагнуть допомогти припинити війну, але якщо найближчим часом не з’явиться чіткий шлях до миру, Сполучені Штати відступлять від зусиль, спрямованих на його досягнення».

РЕКЛАМА

Додамо, що раніше Марко Рубіо стверджував, що Дональд Трамп припинить спроби укласти мирну угоду між рф та Україною, якщо не побачить ознак, що вона досяжна. Невдовзі президент США додав, що очікує відповіді від росії. За його словами, дійсно існує ймовірність припинення мирних перемовин щодо України. Це станеться, якщо одна зі сторін перешкоджатиме досягненню домовленостей.

Раніше Зеленський прокоментував великоднє «перемир'я», об'явлене путіним.

РЕКЛАМА

84

Читайте нас у Facebook