Президент України Володимир Зеленський повідомив про збільшення кількості російських обстрілів, незважаючи на заяви з боку росії про перемир’я. Про це він написав у Telegram.

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«Нова доповідь Головкома Сирського щодо фронту станом на 12:00 Великодня. Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе — лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння», — написав він.

За словами президента, за час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

«Ми фіксуємо кожне порушення росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог», — написав Зеленський.

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Як писали «ФАКТИ», відомий журналіст Юрій Бутусов вважає, що так зване Великоднє перемирʼя путіна — це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з президентом США Дональдом Трампом.

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