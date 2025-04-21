Марко Рубіо сказав, що якщо неможливо завершити війну в Україні, треба рухатися далі. Це повністю відповідає сценарію, який з кінця листопада позначений як найбільш імовірний, вважає Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії.

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«Не маючи інструментів тиску на росію, Трамп повертається спиною до російсько-української війни й іде займатися іншими справами — у Західній півкулі, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії. А цю проблему оголошує європейською й перекидає на європейців. Дуже очікувано. Що робити? Не нервувати, бо реалізується завчасно передбачений найімовірніший сценарій, що ж тут вже нервувати. Хто не очаровувався обіцянками миру за 24 години, той не розчарований», — пише аналітик.

Також Пекар радить посилювати співпрацю з Європою та з потенційними союзниками у США.

«Передусім це консервативні республіканці, а також демократи, і далі по списку: мери, університети, церкви, бізнес, ГО тощо. Забути навіть думати про вибори», — впевнений Валерій Пекар.

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Європа може швидко та економно озброїти Україну та що для цього потрібно.

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