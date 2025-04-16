Україна має продовжувати боротися і не зобов'язана приймати невигідні для неї домовленості між США та росією, — Бен Ходжес

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі генерал армії у відставці Бен Годжес, який раніше заявляв, що Америка пошкодує, якщо відмовиться допомогати Україні перемогти росіян, відзначив, що у разі досягнення певних домовленостей між США та росією наша держава не зобов'язани їх приймати.

ВІДЕО ДНЯ

В етері «КИЇВ24» він, зокрема, наголосив на тому, що росіяни поважають лише силу і що нема нічого такого, щоб могла би зробити Україна як незалежна держава, що могло би задовільнити росіян. На його переконання, за таких умов у України є єдиний шлях — продовжувати боротьбу проти кремівського режиму.

«Якщо США та рф укладуть якусь угоду щодо України чи стосовно Європи, досягнуть якихось домовленостей, то Україна не має жодного обов'язку приймати ці домовленості, які для неї несприятливі», — зазначив генерал та додав, що розуміти наслідки мають і європейці, які також не зобов'язані погоджуватися з результатами сепаратистських зв'язків між Америкою та росією

Бен Годжес вважає, що наразі Сили оборони Україні «знаходяться в кращій позиції на полі бою» та успішно чинить опір російським загарбникам. За його словами, у разі використання українцями й надалі далекобійної зброї для ударів по логистиці та пунктам управління, росіянам навряд чи вдасться змінити ситуацію на полі бою на свою користь. Генерал також додав, що росія може зупнитися лише тоді, когли зрозуміє, що перемогти в Україні їм не вдасться. Навіть незважаючи на страшні ракетні удари по мирних українських містах, як це було, зокрема, в Сумах.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що днями генерал наголосив, що він наразі не бачить жодної надії на реальне припинення вогню. І це так триватиме, доки тиск на росію не примусить її припинити бойові дії. Але наразі американська адміністрація тисне на Україну, а на рф жодний тиск не здійснюється, вважає Бен Годжес.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

100

Читайте нас у Facebook