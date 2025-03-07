Європа може швидко та економно озброїти Україну: що для цього потрібно

Невеликі арсенали, висока вартість і відставання у виробництві були перешкодою для Європи в озброєнні України. Один з членів НАТО знайшов спосіб надати Україні зброю в обхід цих проблем. Так, Данія фінансує виробництво зброї прямо в Україні, щоб вона потрапляла до солдатів швидше і за меншу ціну.

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Такий підхід може стати набагато важливішим, оскільки США гальмують допомогу Україні, перекладаючи тягар на плечі європейських партнерів зруйнованої війною країни. Минулого року Данія оголосила про новий план витрачати грошову допомогу на виробництво зброї в Україні, пише Business Insider.

Проєкт, який передбачає постачання зброї з самої України, а не з європейських складів та від виробників, покликаний обійти ключові проблеми Європи у забезпеченні озброєнням: повільне виробництво дорогої техніки та відсутність достатньої кількості запасів у власних арсеналах.

У 2024 році, за даними міністерства оборони Данії, за цією моделлю було здійснено закупівлю озброєнь, в тому числі артилерійських систем і ракет, на суму понад 550 мільйонів доларів. Фінансування йшло також з інших джерел, включаючи Швецію, Ісландію та нараховані відсотки на заморожені російські активи. І все вказує на значне зростання проєкту. Україна заявляє, що очікує цього року отримати 1 мільярд доларів за допомогою цієї моделі. Щобільше, інші союзники, такі як Канада, приєднуються до неї.

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Троельс Лунд Поульсен, міністр оборони Данії, сказав в інтерв'ю Business Insider, що новий проєкт з виробництва зброї поки що «має великий успіх».

За його словами, є три причини: швидкість доставлення систем на поле бою, ціна, яка є «досить низькою у порівнянні з купівлею артилерійських систем в Європі», і той факт, що Україна може виробляти запасні частини та проводити технічне обслуговування в самій країні, що дозволяє системам озброєнь бути активними довше.

Поульсен сказав, що швидкість, з якою Україна може виробляти зброю, свідчить про те, що Захід має «багато чому навчитися». Він додав, що співпраця з Україною дає данським компаніям знання, що робить модель «безпрограшною».

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Данська модель покликана подолати деякі з найбільших бар'єрів, з якими стикаються європейські партнери Києва. Україні неодноразово доводилося стикатися з недостатніми запасами у них зброї, і навіть попри те, що європейські країни збільшують витрати на оборону, виробництво вважається недостатнім.

Поульсен закликав європейських союзників до ще більшої участі, заявивши, що «чим більше фінансів європейські країни можуть надати Україні, тим більше вони зможуть виробляти на місцях».

Це усуває затримки у виробництві й необхідність транспортування товарів через всю Європу, надаючи Україні перевагу, «тому що вони не чекають на доставлення обладнання».

Це також дає для України розуміння, яке обладнання країна насправді матиме у своєму розпорядженні для використання в бою.

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Міністр оборони Швеції Пол Йонсон сказав в інтерв'ю Business Insider, що інвестиції в оборону України означають, що «українці можуть збільшити самодопомогу, коли вони можуть надати ресурси й можливості на фронті для своїх солдатів».

Україна виробляє зброю «швидше і дешевше», ніж будь-де в Європі, каже прем'єр-міністр Данії.

Він сказав, що зростання оборонного виробництва в Україні за останній рік «було дуже разючим», додавши, що «вони трансформували значну частину всієї своєї промислової бази й поставили її на військові рейки, і промислове виробництво було суттєво збільшене протягом останнього року».

Троельс Лунд Поульсен описав Україну як таку, що має «величезні виробничі потужності у своїх оборонних компаніях», але є проблема. Українські оборонні виробники кажуть, що можуть виробляти озброєння на 20 мільярдів доларів на рік, але отримують лише 6 мільярдів доларів замовлень. Данська модель спрямована на те, щоб надати Україні перспективний і зростальний шлях до стабільного постачання озброєнь, але вона все ще забезпечує лише крихітну частку допомоги, яку отримує Україна.

Тим часом стало відомо, у якій кількості та як швидко Україна зможе отримати ракети Taurus.

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