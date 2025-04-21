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Постачали неякісниі аптечки для військових: в ДБР завершили розслідування гучної справи

15:33 21 квітня 2025
Аптечка ЗСУ тактична. Фото Медичні сили ЗСУ

Навіть після викриття гучних схем закупівель для потреб ЗСУ в Україні знаходяться військові шахраї. Ось і на Київщині посадовців однієї з військових частин та трьох приватних підприємців викрили на постачанні неякісних аптечок для українських захисників. Загальна сума контрактів перевищила 18 млн гривень.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР), обвинувальні акти скеровано до суду.

Згідно з матеріалами слідства, у 2022 році військова частина уклала три договори з підприємцями на постачання 8 тис. 690 індивідуальних аптечок. Їх поставили пр (отягом травня-вересня, втім продукція не відповідала встановленим стандартам, не містила обов’язкових компонентів, а частина препаратів взагалі була неналежної якості. За оцінками фахівців, її використання могло становити загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців.

Відповідальні службові особи — начальник складу та начальник сховища — не забезпечили належного контролю якості медичних засобів, чим завдали державі збитків.

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Підприємцям своєю чергою інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України), а також недбале ставлення до служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425).

Санкції цих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Суд вже наклав арешт на майно фігурантів для забезпечення відшкодування завданих збитків.

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Також «ФАКТИ» писали про викриття ДБР цілої банди, яка збагачувалась на закупівлях для військових.

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