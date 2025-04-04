Правоохоронці викрили чергову масштабну аферу, пов'язану із закупівлями одягу для ЗСУ. З початку 2024 року основними постачальниками одягу для потреб Міноборони стали три структури — ТОВ «МІК», ТОВ «ОЛТЕКС» та група компаній «ТК-Груп». Вони фактично монополізували 100% закупівель, хоча постачають продукцію неналежної якості. Про це у Facebook написав політичний аналітик Олександр Кочетков.

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Державний оператор тилу, який від МО займається закупівлею одягу для ЗСУ, і постачальники декларують, що понад 80% продукції вироблено на території Україні. При цьому є інформація, що насправді 90% одягу виробляється у Китаї. Як пише Кочетков, в Україні просто немає необхідної кількості виробничих потужностей. Тому що тільки «ТК-Груп» щомісячно імпортує в Україну товарів на загальну суму понад 30 млн грн загальним об’ємом 15 вантажних автомобілів.

«А головне, що за інформацією, яка потрапила до мене, значна частина цієї продукції не відповідає технічним умовам та стандартам якості. При цьому вартість цієї продукції завищена щонайменше у 2,5 раза! Таким чином тільки за минулий рік МО переплатило за неякісний одяг понад 1,2 млрд гривень», — написав Кочетков.

Він нагадав, що раніше на аналогічній схемі заробляли фірми, пов'язані із родиною львівських забудовників Гринкевичів.

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«Не маю сумнівів, що і ця історія теж скоро стане широко та скандально відомою, і нею почнуть займатися правоохоронці. Але треба нарешті вирішити проблему раз і назавжди, щоб рецидивів недоброчесності у сфері постачань для ЗСУ не виникало», — йдеться у його дописі.

Як раніше повідомлялось, ДБР завершило досудове розслідування у справі Ігоря Гринкевича та членів злочинної організації. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 млрд грн. За зазначеними договорами Міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 млрд грн. Поставлене майно не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за цільовим призначенням.

ДБР затримало членів організації та повідомило їм про підозри. Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одного з фігурантів оголошено в міжнародний розшук. Ігор Гринкевич перебуває під вартою з кінця грудня 2023 року.

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Раніше повідомлялося, що депутата міськради викрили на оборудці із закупівлею неякісного одягу для ЗСУ.

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