Викрали більше 100 млн гривень: ДБР викрило банду, яка збагачувалась на закупівлях для військових

Правоохоронці знов викрили масштабну аферу, пов'язану із закупівлями для ЗСУ. Працівники ДБР повідомили про підозру посадовцям Квартирно-експлуатаційного відділу Луганська, який входить до системи сил логістики ЗСУ, та їх пособникам.

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Учасники схеми заволоділи понад 101 млн гривень під час закупівель паливної деревини для потреб ЗСУ, повідомили у ДБР.

Як зазначили в Бюро, організував протиправну схему колишній очільник КЕВ м. Луганськ. Він залучив до неї двох чинних посадових осіб підрозділу, що дислокувався в Дніпрі, колишнього працівника КЕВ та приватного підприємця.

Учасники оборудки організували придбання паливної деревини для ЗСУ за завищеною вартістю, без процедури відкритих торгів та за договорами з непрямими постачальниками.

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Закупівлі здійснювалися через фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були під повним контролем учасників схеми. Загалом працівники ДБР встановили 35 фізичних осіб-підприємців, рахунки яких були задіяні в оборудці.

Встановлено 47 фактів здійснення закупівель за завищеною вартістю. Сума завданих збитків державі становить понад 101 млн грн.

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Правоохоронці провели 28 обшуків, вилучили документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони.

П’ятьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, у складі організованої групи.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли про депутата міськради на Кіровоградщині, якого викрили на оборудці із закупівлею неякісного одягу для ЗСУ.

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