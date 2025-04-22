Одеса у вогні: пожежі спалахнули у місті після масованої атаки ударних дронів (фото, відео)

У ніч проти 22 квітня російські «Шахеди» знов атакували Одесу.

За інформацією керівника Одеської обласної адміністрації Олега Кіпера, в місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби.

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На кількох локаціях виникли пожежі. Наразі відомо про трьох постраждалих.

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Як повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, російські ударні дрони поцілили по житловій забудові в густонаселеному районі обласного центру.

Ударні дрони поцілили по житловій забудові Одеси. Фото зі сторінки Геннадія Труханова

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«На місці пожежа, працюють оперативні та комунальні служби. Багато квартир пошкоджено. Мешканці оговтуються від шоку. Зранку буде розгорнуто оперативний штаб районної адміністрації, де нададуть консультацію, як подати документи на матеріальну допомогу на відновлення вікон і дверей, а також отримати компенсацію з державного бюджету за програмою єВідновлення», — зазначив міський голова Одеси.

В Одесі під час атаки з повітря пошкоджень зазнали домівки багатьох одеситів. Фото зі сторінки Геннадія Труханова

А в міськраді додали, що в трьох школах міста вибито загалом більше ніж 90 вікон. Два навчальних заклади 22 квітня працюватимуть в дистанційному режимі.

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Під час атаки "Шахедів" пошкоджень зазнали три одеські школи. Фото міськради

Дві одеські школи 22 квітня працюватимуть дистанційно через атаку на місто "Шахедами". Фото міськради

Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко зазначав, що атаку на місто здійснювало близько 30 дронів-камікадзе, назвавши цей наліт одним з наймасовіших: «Сумарно близько 30 дронів. Це навіть більше, ніж було в ніч проти 20 березня. Тактика та ж — захід із моря на висотах у межах 2 000 метрів, тільки більша кількість. Сумарно, це можна порівняти з килимовим бомбардуванням».

А напередодні противник бив по Чернігівщині — в місті Семенівка Новгород-Сіверського району пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, виникла пожежа.

В ДСНС зазначали, що ліквідація пожежі ускладнювалося загрозою повторного обстрілу. Попри складні умови, вогонь вдалося ліквідувати.

Такж рятувальники ліквідовували наслідки ворожих обстрілів на Харківщині — противник завдав ударів по житловому сектору села Рубіжне Чугуївського району.

Російські військові обстріляли Чугуївський район Харківщини. Фото ДСНС

На щастя, обійшлося без жертв. Пошкоджень та руйнацій зазнали приватні домоволодіння — горіли 7 житловий будинків, 15 господарчих споруд та сухостій на площі 3 га.

Рятувальники гасили пожежі в житловому секторі села Рубіжне. Фото ДСНС

На Дніпропетровщині напередодні постраждали двоє мешканців Нікопольщини — 66-річний чоловік та 63-річна жінка.

«Пошкоджені інфраструктура, фермерське господарство, 7 приватних будинків, 2 господарські споруди, дитячий спортмайданчик, газогони та лінія електропередач», — повідомив керівник ОВА Сергій Лисак та розповів про нещасний випадок у Нікополі, де 62-річна жінка наступила на ворожу міну. Постраждалу шпиталізували у тяжкому стані.

Зазнала пошкоджень й приватна забудова на Сумщині — у ніч проти 22 квітня росіяни вдарили керованими авіабомбами по Білопіллю. В поліції Сумщини повідомили, що постраждала одна людина. Пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки.

Нагадаємо, що у березні рашисти активно атакували Одещину, насамперед, критичну інфраструктуру регіона — багато жителів області та обласного центру залишалися певний час без електрики.

Генерал армії США та колишній командувач військами НАТО в Європі (1997 — 2000 гг) Веслі Кларк зазначав, що росіяни не відмовилися від намірів захопити Одесу, що з їхньої точки зору означатиме фактичну перемогу у війні проти України.

Фото ДСНС

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