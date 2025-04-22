Податок на пенсію: експерт пояснив, чи варто переживати отримувачам

Експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, який раніше пояснював, як можна збільшити суму виплат, помінявши вид пенсії, спростував інформацію про те, що певні пенсійні виплати оподатковуються.

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Як пише «На пенсії», експерт відреагував на публікації в мережі щодо оподаткування пенсій, розмір яких перевищує три мінімальні зарплати. За його словами, автори, які запустили цю чутку, могли посилатися на старе роз’яснення Державної податкової служби, не перевіривши його. «Але воно надавалося ще у 2015 році з посиланням на Податковий кодекс України, який діяв на той час», — зазначив Сергій Коробкін та додав, що наразі в Україні пенсіонери не сплачують податок на пенсію.

За його словами, ще у 2018 році Конституційний суд визнав оподаткування пенсійних виплат неконституційним, після чого відповідний податок був виключений з Податкового кодексу.

Втім, є одна категорія пенсіонерів, яка таки сплачує податки. Йдеться про людей, які досягли пенсійного віку, але продовжують працювати та отримувати зарплатню, яка, звісно, оподатковується. Це 18% - податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% - військовий збір.

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Нагадаємо, що декому з працюючих пенсіонерів у квітні проіндексували виплати. Йдеться про тих пенсіонерів, попередній перерахунок виплат був проведений два роки тому, а також про тих, кому 24 місяці тому призначили пенсію.

Фото Pixabay

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