Дрони ворога атакували вночі Київську область: фото наслідків

У ніч на 22 квітня 2025 року росіяни атакували Україну, зокрема, Одещину, «Шахедами», використавши 54 ударні БпЛА, що були запущені Міллерово, Курська, Брянська, Приморсько-Ахтарська (рф), Чауди (Крим).

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За даними командування Повітряними силами ЗСУ, наразі підтверджено збиття 38 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 16 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждала не лише Одещина, а й Київщина.

За даними Київської ОВА, постраждалих серед населення немає, влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

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На Київщині пошкоджені приватні будинки. Фото ОВА

«У Бучанському районі унаслідок ворожої атаки пошкоджено шість приватних будинків, чотири автомобілі, три господарські будівлі та три гаражні приміщення. Також сталося загоряння на будівельному майданчику. Пожежа ліквідована. Пошкоджено приміщення заміського комплексу», — йдеться у повідомленні.

Цивільна інфраструктура постраждала в Бучанському районі. Фото ОВА

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Люди не постраждали під час атаки "Шахедов" на Київську область. Фото ОВА

Пошкоджень зазнала й цивільна забудова на Харківщині — противник атакував Ізюмський район. За даними ДСНС, горіли 4 приватні оселі, господарчі споруди та гараж. Пошкоджено ще 11 будинків та 3 магазини.

Поранень зазнали 48-річна жінка та 55-річний чоловік — мешканці села Гороховатка.

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Разом з тим Повітряни сили ЗСУ попереджають, що з 8.00 почалась нова хвиля російської атаки — групи ударних БпЛА заходять із півночі через Сумську область.

Нагадаємо, що росіяни не припиняли атакували Україну навіть в оголошене путіним «великоднє перемир'я».

Фото Київської ОВА

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