Членський квиток Папи Римського ФК «Сан-Лоренсо» передбачив вік та навіть час смерті понтифіка (фото)

Папа Римський Франциск, який помер напередодні після тривалої хвороби, був затятим шанувальником аргентинського футбольного клубу «Сан-Лоренсо», і його серійний номер на членській картці передбачив вік і навіть час смерті понтифіка.

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На вищезгаданій членській картці було вказано номер 88235, який аргентинці швидко пов'язали з його смертю. Число 88 означає його вік на момент смерті, а 235 — час його смерті в Аргентині (2:35, у Ватикані — 7:35).

Ще будучи архієпископом Буенос-Айреса, уроджений Хорхе Маріо Бергольо та майбутній Папа Римський Франциск відкрито підтримував клуб «Сан-Лоренсо» і став його членом. Хоча після того, як 15 липня 1990 року він дав обітницю Богоматері гори Кармель, понтифік перестав дивитись телевізор, і результати матчів «Сан-Лоренсо» та збірної Аргентини йому повідомляла охорона.

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«Він ніколи не був зайвим і завжди був одним із наших, — йдеться у повідомленні аргентинського клубу. — Ворон (прізвисько ФК „Сан-Лоренсо“. — Авт.) у дитинстві та в зрілому віці. Ворон як священик та кардинал… Ворон як Папа. Він завжди передавав свою пристрасть уболівальникам: коли він ходив на старий стадіон Gasómetro, щоб побачити команду, коли конфірмував Анхеліто Корреа (гравця „Сан-Лоренсо“. — Авт. у каплиці Ciudad Deportivo, коли його з повним щастям відвідували друзі клубу у Ватикані. Учасник 88235. Від Хорхе Маріо Бергольо до Франциска одне ніколи не змінювалося: його любов до вболівальників. З глибоким болем із Сан-Лоренсо ми говоримо Франциску: прощайте, дякуємо і спочийте з миром! Ми будемо разом назавжди».

До речі, президент футбольного клубу «Сан-Лоренсо» (12-разовий чемпіон Аргентини і володар Кубка Лібертадорес) Марсело Моретті підтвердив, що стадіон, що будується, носитиме ім'я покійного Папи Франциска, на знак вічної пам'яті про нього — свого відданого вболівальника.

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«Це дуже сумний день для всіх нас», — написав Моретті у відкритому листі. Він згадав візит до Папи в 2024 році, коли Франциск благословив майбутню споруду і дав добро назвати стадіон на свою честь. Папа, який вболівав за команду з 9 років, також підписав футболку «Сан-Лоренсо», яку буде виставлено у головному залі стадіону після його відкриття.



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст-«безбожник» Златан Ібрагімович навідався до Папи Римського з подарунками.

Фото ФК «Сан-Лоренсо»

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