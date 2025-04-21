Помер Папа Римський Франциск

Після довгої хвороби помер Папа Римский Франциск. Про смерть понтифіка повідомили у Ватикані з посиланням на кардинала Кевіна Фаррелла.

«Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога», — йдеться у повідомленні.

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Папа Римський Франциск потрапив до лікарні з двосторонньою пневмонією ще перед новим роком. Він заздалегідь дав розпорядження щодо свого похорону. І вони порушують вікові традиції папських похоронів.

Папу Франциска не буде поховано разом із більшістю своїх попередників у гротах під собором Святого Петра у Ватикані.

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Його поховають у гробниці в базиліці Санта-Марія-Маджоре в римському районі Есквіліно.

Нагадаємо, Франциск став Папою у 2013 році. Це був перший в історії понтифік з Нового Світу (з Аргентини) і перший за більш ніж 1200 років Папа не з Європи. Ім'я до прийняття папського титулу — Хорхе Маріо Бергольйо.

88-річний понтифік у Великдень не очолив традиційну великодню месу у Ватикані. Але він з’явився наприкінці заходу з посланням, «Urbi et Orbi» («Місту і світу»), яке зачитував від його імені кардинал Анджело Комастрі.

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У посланні понтифік побажав миру спустошеній війною Україні, а також звернув увагу на ситуацію в секторі Газа, назвавши її трагічною та жахливою.

Зазначимо, що попри важкий стан, Папа у неділю ненадовго зустрівся у Ватикані з віце-президентом США Джей Ді Венсом, який перебуває з візитом в Італії.

У своїх проповідях папа Франциск не завжди адекватно оцінював війну, яку веде росія проти України, але він закликав «не забувати мученицький український народ».

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