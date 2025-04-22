Моє серце розривається: на війні загинув друг Ектора Хіменеса-Браво

Відомий шеф-кухар, постійний суддя проєкту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, якого обурили українці, повідомив про смерть свого товариша. На сторінці у соціальній мережі Ектор виклав світлину разом з загиблим воїном Олегом Шуліпою та дописом про їх знайомство. Ектор додав, що «війна забирає найкращих».

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«Вчора на полі бою, захищаючи Україну та кожного з нас, загинув герой та справжній воїн — Олег Шуліпа, — написав Хіменес-Браво. — Взимку Олег приїхав до мене — щирий, світлий, з подякою за допомогу зі зборами… Але, насправді, це ми вдячні йому. За силу. За мужність. За те, що став щитом для країни.

Ця клята війна забирає найкращих. Але пам’ять про Олега житиме вічно в наших серцях. Та ми ніколи не забудемо та не пробачимо ворогу те, що він робить з українцями. Слава герою та вічна пам’ять воїну".

Допис Ектора підтримали у коментарях, подякувавши захисникам України.

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«Наш Олежик», — відреагувала сестра Аліна.

«Я навіть не можу уявити біль втрати брата, — відповів їй Ектор. — Моє серце розривається за тебе. Олег був справжнім українським героєм, пам'ять про нього буде вічною».

«Вічна пам'ять Герою України», — додали у коментарях.

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«Дуже шкода, видно, що дуже світла і щирий чоловік, вічна памʼять герою», — написали у мережі.

«Дякую за ваші слова, йому було б приємно, — написала дружина Олега Анна. — Він був сильний та мужній. Він заслуговує на те, щоб усі знали, що він герой. Який відважно захищав нашу країну усі ці роки».

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Раніше на війні загинув продюсер культових шоу.

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