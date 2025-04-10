Чи звучить Homay від AY YOLA гучніше за ракети? Хіменес-Браво обурений українцями, які підтримують російський гурт

Пісня «Homay» башкирського гурту AY YOLA з росії несподівано посіла перше місце у списку популярних пісень Apple Music в Україні. Цей факт жахає, адже гурт, який співає башкирською мовою, відкрито підтримує війну росії проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Фото - скріншот

Башкортостан, рідний регіон гурту, є одним із основних постачальників живої сили для російської армії. За офіційними даними на грудень 2024 року, в Україні загинуло 4048 уродженців Башкортостану, що робить його лідером серед російських регіонів за кількістю втрат. Учасники гурту AY YOLA активно збирають кошти на підтримку російських військових, а брат фронтмена гурту воює проти України.

Прослуховування пісень на стрімінгових платформах монетизується, що означає, що кожен прослуханий українцями трек приносить прибуток його творцям. У випадку з AY YOLA ці кошти йдуть на податки, які поповнюють бюджет рф, а отже, прямо чи опосередковано фінансують війну.

РЕКЛАМА

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво висловив своє обурення ситуацією у соцмережах, звернувшись до українців із закликом бути більш свідомими у своєму виборі.

«Поки ЗСУ тримають фронт, я послухаю черговий „хіт“ російської групи… Та ні, ну це ж просто музика… НІЧОГО ОСОБИСТОГО, ага…, — пише популярний кулінар. — Вам, напевно, ракети падають не настільки голосно, як звучить російський хіт з ваших колонок?»

Його слова стали емоційним закликом до переосмислення того, що ми слухаємо. Адже кожен вибір має значення, особливо у часи, коли наша країна бореться за своє майбутнє.

РЕКЛАМА

«Це не просто жесть, вибачте. Це зневага. До себе. До своїх. До тих, хто зараз віддає життя, щоб у вас було, що слухати. Я не знаю, що має статися, щоб ми були більш свідомі у своєму виборі. Просто не знаю», — написав Ектор Хіменес-Браво.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про реакцію Ектора Хіменеса-Браво на терористичний акт російської федерації, вчинений нею в Кривому Розі.

Фото із соцмереж

РЕКЛАМА

109

Читайте нас у Facebook