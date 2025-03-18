Розривають душу: загинув продюсер культових телешоу

Стало відомо, що на війні з росією загинув відомий виконавчий телепродюсер Юрій Кірпік. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі написав канал СТБ, з проєктами якого був тісно повʼязан Кірпік. Він працював у культових шоу «Зважені та щасливі», «Танцюють всі!», «За живе!», «Давай поговоримо про секс», «Всім світом», «Будиночок на щастя», «Джованні».

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«Велика втрата для нашої команди, індустрії та країни, — написали колеги. — Наш Захисник, друг і колега, заступник командира першого батальйону розмінування — відтепер у Небесному війську…

Воїн, який з перших днів повномасштабного вторгнення рф долучився до Сил Оборони, щоб захищати Україну та наше майбутнє. Служив у складі 711-ї окремої бригади розмінування Державної спеціальної служби транспорту".

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Відомо, що майор Юрій Кірпік загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині.

Прощання з героєм відбудеться 19 березня в ритуальній залі на Байковій, 16 у Києві. Юрія поховають на Алеї Героїв Берковецького кладовища.

«Назавжди в наших серцях», — написали друзі.

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Колеги, телеведучі та актори висловили співчуття родині героя.

«Герою слава!» — написала акторка Надія Хільська, яка втратила на війні чоловіка-актора Олексія Хільського.

«Світла памʼять Герою», — відгукнувся ведучий Григорій Решетнік.

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«Такі новини розривають душу… вічна пам’ять Герою», — відреагували у мережі.

Раніше на війні загинув переможець проєкту «Танцюють всі!"Володимир Раков.

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