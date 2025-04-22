«Дрон „Альоша“ поїде на фронт замість сина Порошенка, який ховається від призову», — військовий Олексій «Сталкер»

В рамках акції «Синів політиків — на фронт!» були зібрані кошти для повернення в Україну сина Петра Порошенка Олексія. Однак, через його небажання повертатись на Батьківщину кошти витратили на ремонт військових авто для екіпажів БпЛА, а один із дронів-камікадзе іронічно назвали «Альошею». Про це повідомив український військовий Олексій «Сталкер».

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В рамках акції «Синів політиків — на фронт!» військові зібрали кошти на квиток додому для сина Петра Порошенка — Олексія, який наразі перебуває за кордоном та ухиляється від служби у ЗСУ.

«В Олексія — біда: батько переписав на нього понад мільярд доларів, але через ухиляння від ЗСУ все його майно арештували», — повідомив військовий Олексій «Сталкер».

Однак, попри зібрані кошти, молодший Порошенко, за словами «Сталкера», не поспішає повертатись до України, натомість разом із братом Михайлом проводить час у британських ресторанах і клубах.

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«Він так сильно переживає за Україну, що його неможливо зрушити з місця. Він разом з братом Мішею буквально закляк у лондонських ресторанах. Або ж просто зайнятий — танцює в нічних клубах під пісні російських виконавців, кричачи: „русскіє в Лондонє!“», — саркастично додав Олексій «Сталкер».

Тому зібрані кошти військові вирішили використати для ремонту автомобілів військових екіпажів. У свою чергу, бійці екіпажів БпЛА іронічно назвали один із безпілотників-камікадзе «Альошею».

«Хлопці пожартували й назвали один із каміків на честь Олексія Порошенка — „Альоша“. Якщо пощастить, „Альоша“ влетить у п. рську буханку або бліндаж. Складеться дивовижна ситуація: дрон відвоює більше, ніж той, на чию честь його назвали», — підкреслив «Сталкер».

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Також військовий звернувся до Петра Порошенка із закликом припинити піаритися на війні, та запропонував йому поїхати до синів за кордон.

«Петре Олексійовичу, ви переховуєте своїх синів-ухилянтів по закордонах, а самі піаритесь на крові українців! Не смійте цього робити! Краще їдьте до синів у Лондон — ми вам зберемо на квиток. В один кінець», — резюмував військовий.

Як повідомлялось, у народного депутата Порошенка були змушені визнати його військовозобов’язаного сина Олексія ухилянтом, фактично підтвердивши порушення ним закону про мобілізацію. Зроблено це було заради зняття арешту майна Порошенка-молодшого за ігнорування ним повісток.

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