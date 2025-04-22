Дженніфер Еністон розповіла, як подолала надзвичайний страх
Актриса Дженніфер Еністон, яка нещодавно показала своє тренування у домашньому спортзалі, відверто розповіла, що надзвичайно боялася літати. У новому інтерв’ю зірка, яка відома тим, що любить відпочивати, відкрила секрети, як подолала цей страх.
«Я дуже боялась літати», — сказала вона виданню й додала, що чомусь має звичку стукати по борту літака правою долонею та ступати на літак правою ногою.
Еністон також розповіла, що хотіла б відвідати Японію та Мальдіви, які є двома напрямками, де вона ніколи не була, і вона сказала, що віддає перевагу місцям біля проходу, ніж біля вікна, коли вона летить, пише entertainmentnow.com.
Однак Еністон також зазначила, що працює над страхом.
«Але останнім часом я займаюся гіпнозом, і одна з вимог — усунути всі ці забобони, — сказала вона виданню. — Я не роблю нічого правою рукою, правою ногою — і тепер це приголомшливо добре!»
Також Еністон використовує інші методи, щоб позбутися свого страху перед польотом.
«Хороша медитація може вам допомогти», — сказала актриса, додавши, що вона також встає, щоб походити і потягнутися.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Дженніфер Еністон вражена таємним весіллям колишнього чоловіка та надіслала йому повідомлення.
Читайте також: Дженніфер Еністон не може пробачити Джастіну Теру: стала відома причина
Фото Getty Images48
Читайте нас у Facebook