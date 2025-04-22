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Дженніфер Еністон розповіла, як подолала надзвичайний страх

21:31 22 квітня 2025
Дженніфер Еністон розповіла, як подолала надзвичайний страх

Актриса Дженніфер Еністон, яка нещодавно показала своє тренування у домашньому спортзалі, відверто розповіла, що надзвичайно боялася літати. У новому інтерв’ю зірка, яка відома тим, що любить відпочивати, відкрила секрети, як подолала цей страх.

«Я дуже боялась літати», — сказала вона виданню й додала, що чомусь має звичку стукати по борту літака правою долонею та ступати на літак правою ногою.

Еністон також розповіла, що хотіла б відвідати Японію та Мальдіви, які є двома напрямками, де вона ніколи не була, і вона сказала, що віддає перевагу місцям біля проходу, ніж біля вікна, коли вона летить, пише entertainmentnow.com.

Однак Еністон також зазначила, що працює над страхом.

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«Але останнім часом я займаюся гіпнозом, і одна з вимог — усунути всі ці забобони, — сказала вона виданню. — Я не роблю нічого правою рукою, правою ногою — і тепер це приголомшливо добре!»

Також Еністон використовує інші методи, щоб позбутися свого страху перед польотом.

«Хороша медитація може вам допомогти», — сказала актриса, додавши, що вона також встає, щоб походити і потягнутися.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що Дженніфер Еністон вражена таємним весіллям колишнього чоловіка та надіслала йому повідомлення.

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Фото Getty Images

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