Дженніфер Еністон показала тренування у домашньому спортзалі особняка за 14,8 мільйонів доларів

Десятиліттями Дженніфер Еністон була на вершині мотиваційного настрою для тих, хто шукає натхнення для фітнесу. Шанувальники давно прагнули розкрити секрети її сяяння та витонченої статури, що не піддається віку, і тепер, здається, актриса нарешті відповіла на їм, пише Hello!

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Дженніфер розповіла, що саме тримає її в такій чудовій формі — і це стосується її обладнаного домашнього тренажерного залу у її будинку у середземноморському стилі вартістю 14,8 мільйона доларів у Монтесіто.

56-річна акторка поділилася у своєму Instagram відео своїх тренувань. Актриса «Друзів» підкреслила шик спортивної дівчини, одягнувши яскраво-рожевий спортивний бюстгальтер і темно-сині легінси. Дженніфер зібрала свої світлі пасма в невимушену зачіску, вибравши мінімальний макіяж.

У відео Дженніфер продемонструвала, як вона виконує тренування Pvolve — метод фітнесу для всього тіла, який поєднує вправи з низьким навантаженням і силове обладнання. Зірка є амбасадором бренду, і днями запустила нову кампанію Sculpt Anywhere.

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Розкішний домашній тренажерний зал Дженніфер — це оздоровчий простір із дзеркальними стінами та підлогою, покритою килимками для йоги та з акуратно розставленими штангами. В одному кутку стоїть її особиста бігова доріжка, а телевізор розташований у центрі кімнати. З вікон від підлоги до стелі відкривається спокійний краєвид на її тихий зелений двір.

Актриса придбала будинок із чотирма спальнями та трьома з половиною ванними кімнатами у Опри Вінфрі ще у 2022 році. В інтерв'ю The Wall Street Journal Дженніфер поділилася своєю пристрастю до проєктів ремонту будинків.

«Я люблю об’єднувати створювати простори», — сказала вона.

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Дженніфер розповіла Today про свої поточні фітнес-процедури та поділилася, що її звичайна процедура називається «ліпити та горіти».

«Ви можете досить ефективно „вдарити“ по кожній частині свого тіла», — пояснила вона.

Раніше експерти розповідали про унікальне ліжко Дженніфер Еністон.

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