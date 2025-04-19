Дженніфер Еністон не може пробачити Джастіну Теру: стала відома причина

Дженніфер Еністон, яка нещодавно відсвяткувала новосілля у особняку в Монтесіто вартістю 15 мільйонів доларів, розлучилася з Джастіном Теру в лютому 2018 року. На жаль, акторці не вдається підтримувати свої романтичні стосунки. Однак, як розповів інсайдер, Дженніфер була збентежена, коли дізналася, що колишній одружився з 30-річною актрисою Ніколь Брайдон Блум.

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«Дженніфер поводилась дуже люб'язно, але це завдало їй болісного удару», — повідомило джерело, пише Geo.tv.

На завершення цієї теми інсайдер додав: «Вона дуже самотня, і той факт, що Джастін знову одружився, є нагадуванням, що вона теж повинна була піти далі».

Тим часом стверджується, що після другого розлучення з Джастіном акторка насолоджується романтичними побаченнями.

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«Джен завжди знайомилася з хлопцями через своїх друзів і команду менеджерів», — розповіло джерело.

Але зараз вона тримає свої романтичні стосунки у секреті.

Фото: Getty Images

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