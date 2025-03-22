Дженніфер Еністон вражена таємним весіллям колишнього чоловіка та надіслала йому повідомлення

Поки акторка Дженніфер Еністон шукає нове кохання, її колишній чоловік Джастін Теру таємно одружився. Еністон була однією з перших, хто зв’язався з ним та його новою дружиною Ніколь Брайдон Блум, пише Daily Mail.

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За словами інсайдера, актриса була здивована, коли, як і весь світ, дізналася про весілля в новинах. 53-річний актор і режисер Теру, який був одружений з Еністон з 2015 по 2018 роки, насолодився інтимною пляжною церемонією з актрисою Блум у Тулумі, Мексика. Пара заручилася ще в серпні 2024 року.

Тепер інсайдер, близький до 56-річної Еністон, розповів, як вона відреагувала на новину про їхнє весілля.

«Дженніфер була однією з перших, хто привітав Джастіна з одруженням, — сказав він. — Так, це застало її зненацька, але вони зберегли близьку дружбу, і вона рада за нього, що він знайшов справжнє кохання».

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Джерело зазначило, що для актриси ця новина була дещо гіркою, попри те, що вона схвалює нову кохану Теру.

«Вона не може не згадувати те, що вони мали разом, але вона знає, який він хороший чоловік, і вона вважає, що його нова дружина чудова», — додало джерело.

Водночас інше джерело відкинуло будь-які припущення про те, що зірка «Друзів» була засмучена новиною: «Ніхто не повинен переживати за Джен, вона в порядку. Її любили й втрачали, але її життя все одно гарне».

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Слід сказати, що Еністон намагається підтримувати дружні стосунки зі своїми колишніми, а особливо — зі своїм першим чоловіком Бредом Піттом, з яким вона була одружена з 2000 по 2005 рік.

Нещодавно Пітт розповів, як зізнався Еністон у зраді та попросив про розлучення.

Фото: Getty Images

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