Курс долара падає: і знову причина у діях Трампа

Падіння курсу долара щодо світових валют, що почалося в середині квітня, триває. Але якщо раніше причиною тому були високі торгові мита, введені в США рішенням президента Дональда Трампа, то тепер причина інша, але також не обійшлося без глави США.

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Про це повідомляє видання Reuters, за даними якого причиною стала політика Дональда Трампа щодо керівника Центрального банку США — Федеральної резервної системи. Президент США посилив критику на адресу глави ФРС Джерома Пауелла.

Ба більше, Дональд Трамп назвав главу ФРС «великим невдахою» і зажадав від нього знизити відсоткові ставки «НЕГАЙНО», інакше виникне ризик уповільнення економіки. Наслідком такого ставлення і конфлікту може стати звільнення Джерома Пауелла, що загрожує обвалити курс долара.

Водночас уже сьогодні курс долара щодо євро впав до трирічного мінімуму — до 1,15 долара за євровалюту. Позначилося це і на курсі американської валюти в Україні — його офіційний курс впав на 2 копійки за добу — до 41,37 грн порівняно з 21 квітня.

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Водночас «ФАКТИ» повідомляли, що на поточному тижні з 21 по 27 квітня долар може падати ще й через великодні свята в Україні.

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