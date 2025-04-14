На тлі мит Трампа слабшає долар: на скільки він подешевшав в Україні

Введення мит проти більшості країн світу з боку президента США Дональда Трампа призвело до збитків у трильйони доларів та значного зниження курсу долара до світових валют. Ця ж тенденція спостерігається і в Україні, де американська валюта ослабла щодо гривні як згідно з офіційним курсом НБУ, так і на валютному ринку у банків.

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Про це повідомляють дані порталу minfin.com.ua, згідно з яким у понеділок, 14 квітня, офіційний курс долара до гривні знизився на 2 копійки, а євро зріс — на 107. Таким чином, офіційний курс долара нині становить 41,38 грн, євро — 46,91 грн (на 11 квітня долар — 41,36 грн, євро — 45,84 грн).

Щодо курсу на готівковому ринку, то вранці 14 квітня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок — до 41,55 грн, а курс євро зріс на 40 копійок — до 47,10 грн. В обмінних пунктах купують долар у середньому по 40,15 грн, євро — по 46,00 грн.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,39−41,42 грн/долар (купівля-продаж) — зниження на 4 копійки порівняно із закриттям у попередній день.

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Як раніше писали «ФАКТИ», експерти прогнозують на валютному ринку до Великодня відносну стабільність.

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