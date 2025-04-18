Великдень і курс долара: як зміниться валютний курс із 21 квітня

Курс долара в Україні останнім часом слабшав, причиною чому є введені президентом США Дональдом Трампом мита на імпорт. Однак для курсу долара в Україні значно більше значення матимуть великодні свята.

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Про це «ФАКТАМ» заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, крім політики НБУ, валютний ринок відчуватиме на собі вплив дій «великодніх» факторів.

За словами експерта, це виражатиметься, наприклад, у традиційному зростанні попиту на продукти — насамперед на м'ясо, молочні вироби, зелень, яйця. Це закономірно веде до тимчасового підвищення цін і може зіграти «проти» гривні, але ефект буде короткочасним: уже наступного тижня попит стабілізується, і ціни, ймовірно, повільно повертатимуться до звичних значень.

Інший важливий фактор — сезонне збільшення пропозиції валюти на готівковому ринку. Напередодні Великодня кількість валютних продажів зросла на 10−15%. Це логічно: громадяни реалізували частину своїх доларових або єврозаощаджень, щоб підготуватися до свят. Однак тиждень після Великодня також є святковим, тому пропозиція готівкового долара на ринку буде підвищеною і це зміцнить гривню.

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- Щодо валютної пари євро/долар, то після сплеску курсу євро ситуація надалі залежатиме від світової кон'юнктури: тобто курсові показники можуть змінюватися відповідно до низки суто політико-економічних рішень світових лідерів. Хоча у світі пануватиме стан подальшої невизначеності, проте не забуваймо, що для України ключовим залишається інше: регуляторна стратегія НБУ, яка гарантуватиме передбачуваність і реагування на будь-які виклики, — наголосив Тарас Лєсовий.

Експерт прогнозує з 21 до 27 квітня курс долара від 40,8 до 41,3 грн, а протягом тижня курсова різниця може скласти до 60 копійок. Однак загалом не варто очікувати якихось глибоких змін і нестабільності курсу долара щодо гривні.

Як раніше писали «ФАКТИ», в умовах курсової стабільності можна навіть заробити, щоправда не на доларі.

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