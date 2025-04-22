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Ветеран Ігор Шепетін розповів про головні уроки Бахмутської битви

19:45 22 квітня 2025
Ветеран Ігор Шепетін розповів про головні уроки оборони Бахмута

Два роки тому Бахмут став визначальним місцем на мапі для мільйонів українців — саме в боях за місто фактично припинила існування ПВК «Вагнер», найбільш боєздатний підрозділ армії РФ. Серед героїв битви — Ігор Шепетін, полковник СБУ, що командував 135-м батальйоном ТрО. Командир згадує битву як найскладніші тижні у своєму житті — і найвизначніші.

«У Бахмуті був найскладніший вид бою — міський. Суцільні вогневі вали, тотальна присутність артилерії, безперервна небезпека. Але ми розуміли: тримати цей рубіж критично важливо», — розповідає Шепетін. Його підрозділ протистояв регулярним військам РФ та найманцям «Вагнера», працюючи пліч-о-пліч з аеророзвідкою й артилерією.

У Бахмуті він отримав поранення, але повернувся до підрозділу після реабілітації. Для бійців його присутність на фронті мала колосальне значення.

«Хлопці мені часто говорили, що коли бачать мене поруч, це надає їм упевненості й відчуття, що ми разом долаємо складнощі фронту», — зізнавався Ігор. Та й сам він визнає, що присутність на лінії вогню тримає в тонусі й стимулює до дій. За мужність та відвагу під час бойових дій міністр оборони України відзначив його нагородою «За поранення». Також Ігор має чимало інших відомчих нагород, включно з вогнепальною зброєю від ГУР МО та подякою Прем’єр-міністра.

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«Ми знищили достатньо живої сили ворога, зокрема сумнозвісної ПВК «Вагнер». Можете не сумніватися: Бахмут перемолов «вагнерів», — резюмує Шепетін.

Довідка. Ігор Шепетін — український воєначальник, екс-командир батальйону ЗСУ, учасник оборони Києва і битви за Бахмут, полковник СБУ, кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки України.

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