Джордж Клуні закликав світ знищити ПВК «Вагнер»

Знаменитий американський актор, режисер і продюсер Джордж Клуні, який під час зустрічі з Джамалою висловив підтримку Україні, закликав західні країни об'єднати зусилля в боротьбі проти ПВК «Вагнер». Він звернувся з цим закликом зі сторінок видання The Economist, для якого час від часу пише колонку. Клуні є одним із засновників проєкту The Sentry, метою якого є боротьба зі спонсорами збройних конфліктів в Африці. Актора підтримав інший засновник The Sentry Джон Прендергаст.

Вони впевнені в тому, що після провалу заколоту євгена пригожина структура заснованої ним ПВК «Вагнер» може змінитися, але сама компанія продовжить існування і нікуди не зникне. «Ця бізнес-імперія становить загрозу для миру в усьому світі, прав людини та ефективного управління», — підкреслюють Клуні та Прендергаст.

Запровадження санкцій проти ПВК «Вагнер» і пов'язаних із нею структур недостатньо. Клуні закликає створити міжнародну коаліцію, метою якої стане «знищення бізнес-імперії ПВК «Вагнер».

«Америка, ЄС та інші союзники повинні зосередитися на притягненні групи «Вагнер» до фінансової та юридичної відповідальності. Вони повинні створити спеціальну коаліцію, націлену на ліквідацію цього угруповання, спираючись на досвід аналогічних дій, що були спрямовані проти «Ісламської держави» та «Аль-Каїди», — вважають Клуні та Прендергаст.

Актор і адвокат також запропонували посилити санкції проти юристів, фінансистів та інших людей, які, ймовірно, співпрацюють із «вагнерівцями» в Центральноафриканській Республіці та інших країнах Африки. Ці заходи ускладнять фінансування групи «Вагнера» і дадуть змогу стримати тих, хто поки що розглядає можливість працювати з російською ПВК.

Клуні та Прендергаст підкреслюють, що «вагнерівці» є небезпечними терористами та військовими злочинцями. Вони вчинили в Україні і продовжують скоювати злочини в Африці проти цивільного населення, зокрема жінок і дітей. Тому міжнародне співтовариство зобов'язане приділити першочергову увагу розслідуванням військових злочинів і судовому переслідуванню тих, хто несе за них «найбільшу відповідальність», ідеться в заяві знаменитого актора і його друга-адвоката.

На фото в заголовку Джордж Клуні та Джон Прендергаст

104

