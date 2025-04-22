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Суспільство та люди

Поліція попередила українців про небезпеку у поминальні дні

20:32 22 квітня 2025
Українців попередили про небезпеку у поминальні дні

Під час поминальних днів найбільшою загрозою для громадян під час відвідування кладовищ є вибухонебезпечні предмети та обстріли з боку армії рф. Про це у телеефірі повідомив заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції України Анатолій Серединський, пише «Укрінформ».

«Найбільш серйозні небезпеки, які можуть зустріти громадяни, відвідуючи кладовища, — це снаряд, який не розірвався, або будь-які інші боєприпаси, які там знаходяться. Можливо, це закладки різного виду вибухонебезпечних предметів, які залишалися там ще недообстежені… Також це обстріли, які можуть бути у випадку значного скупчення громадян, а таке може бути, якщо кілька десятків громадян відвідують кладовище. Ворог може це розцінити як скупчення військовослужбовців, відповідно спробувати вдарити по таких районах», — розповів він.

Серединський закликав громадян, які виявляють такі предмети, не проводити з ними ніяких маніпуляцій, відійти на безпечну відстань і зателефонувати правоохоронцям.

«Зараз відбувається обстеження окремих кладовищ на їхню безпечність, це наші колеги вибухотехнічних підрозділів оглядають. Також зараз відбувається ряд нарад, пов'язаних із введенням заборон на відвідування кладовищ. Це, в першу чергу, стосується прифронтових та деокупованих територій. У нас вже є такі рішення в Херсонській, Запорізькій, Харківській та Житомирській областях на заборону відвідування окремих кладовищ в окремих територіальних громадах — їх близько тисячі. Звертаюсь до громадян дотримуватись цих вимог та заборон, оскільки вони надзичайно прості, але дозволяють зберегти здоров'я та життя наших людей», — наголосив він.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Україні святкували одне з найбільших християнських свят — Пасху.

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