Підключать Нацгвардію, рятувальників та медиків: оприлюднено графік поминальних днів на цвинтарях Києва у 2023 році

У столиці, де нещодавно викрили масштабну аферу, затвердили графік проведення поминальних днів на місцях поховань у 2023 році. Підписано відповідне розпорядження Київського міського голови, повідомляє Офіційний портал Києва.

Проведення поминальних днів на місцях поховань, а також відзначення Дня пам’яті та примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших поховань у 2023 році здійснюється згідно з графіком. При цьому, міська влада закликає мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.

«Будь ласка, за можливості перенесіть візит на інший час, аби не створювати скупчення людей в ці дні і не наражати на небезпеку себе та близьких!» — йдеться у зверненні влади Києва до громадян.

На час проведення поминальних днів Департамент муніципальної безпеки з урахуванням правового режиму воєнного стану має вжити заходи для запобігання надзвичайних ситуацій та, в разі потреби, ліквідації їхніх наслідків на територіях місць поховань, у тому числі Південного та Північного кладовищ, а також колумбарію.

Зокрема, залучатимуть вибухотехнічні служби ГУ ДСНС та інших, до складу яких входять фахівці з розмінування. Безпеку відвідувачів, порядок на місцях поховання і прилеглих до них територіях також просять забезпечити представників ГУ Національної поліції та ГУ ДСНС.

Під час поминальних днів на місцях поховань чергуватимуть й бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. Департамент транспортної інфраструктури забезпечить пасажирські перевезення до місць поховань у поминальні дні.

Разом із тим, 23 квітня буде заборонено заїзд транспорту на вулицю Крайню, крім автобусів великої місткості, транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення, службових машин, які забезпечують оперативний контроль за станом перевезень пасажирів.

Графік проведення поминальних днів на місцях поховань і відзначення Дня примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших місцях поховань, на яких розташовані меморіали, братські та одиночні могили воїнів та жертв Другої світової війни 1939 — 1945 років у 2023 році:

Голосіївський район

• Байкове кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023;

• Пирогівське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;

• Корчуватське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;

• Мишоловське кладовище — 23.04.2023;

• Чапаєвське кладовище — 23.04.2023;

• колумбарій Ритуальної служби СКП «Київський крематорій» — 25.04.2023.

Дарницький район

• Дарницьке кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023;

• Позняківське кладовище — 24.04.2023;

• Бортничанське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023.

Броварський район

• Північне кладовище — 23.04.2023.

Деснянський район

• Биківнянське кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023;

• Лісове кладовище — 23.04.2023;

• Вигурівське кладовище — 24.04.2023;

• Троєщинське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023.

Оболонський район

• Пуща-Водицьке кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023.

Печерський район

• Звіринецьке кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023;

• Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави — 24.04.2023, 08.05.2023.

Фастівський район (Київська область)

• Південне кладовище — 23.04.2023.

Подільський район

• Міське кладовище — 26.04.2023, 08.05.2023;

• Куренівське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023.

Святошинський район

• Святошинське кладовище — 04.2023, 08.05.2023;

• Біличанське кладовище — 24.04.2023;

• Братське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;

• Михайлівське кладовище — 23.04.2023.

Солом’янський район

• Солом’янське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;

• Совське кладовище — 23.04.2023;

• Шулявське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;

• Жулянське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023.

Шевченківський район

• Військове кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023;

• Старообрядне кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;

• Лук’янівське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023.

Як писали «ФАКТИ», у православних українців триває Страсний тиждень. З цим періодом пов’язана низка традицій та заборон.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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