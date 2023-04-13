Підключать Нацгвардію, рятувальників та медиків: оприлюднено графік поминальних днів на цвинтарях Києва у 2023 році
У столиці, де нещодавно викрили масштабну аферу, затвердили графік проведення поминальних днів на місцях поховань у 2023 році. Підписано відповідне розпорядження Київського міського голови, повідомляє Офіційний портал Києва.
Проведення поминальних днів на місцях поховань, а також відзначення Дня пам’яті та примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших поховань у 2023 році здійснюється згідно з графіком. При цьому, міська влада закликає мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань і культових споруд в умовах воєнного стану.
«Будь ласка, за можливості перенесіть візит на інший час, аби не створювати скупчення людей в ці дні і не наражати на небезпеку себе та близьких!» — йдеться у зверненні влади Києва до громадян.
На час проведення поминальних днів Департамент муніципальної безпеки з урахуванням правового режиму воєнного стану має вжити заходи для запобігання надзвичайних ситуацій та, в разі потреби, ліквідації їхніх наслідків на територіях місць поховань, у тому числі Південного та Північного кладовищ, а також колумбарію.
Зокрема, залучатимуть вибухотехнічні служби ГУ ДСНС та інших, до складу яких входять фахівці з розмінування. Безпеку відвідувачів, порядок на місцях поховання і прилеглих до них територіях також просять забезпечити представників ГУ Національної поліції та ГУ ДСНС.
Під час поминальних днів на місцях поховань чергуватимуть й бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. Департамент транспортної інфраструктури забезпечить пасажирські перевезення до місць поховань у поминальні дні.
Разом із тим, 23 квітня буде заборонено заїзд транспорту на вулицю Крайню, крім автобусів великої місткості, транспортних засобів спеціального і спеціалізованого призначення, службових машин, які забезпечують оперативний контроль за станом перевезень пасажирів.
Графік проведення поминальних днів на місцях поховань і відзначення Дня примирення на Військовому кладовищі, меморіалі на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави та інших місцях поховань, на яких розташовані меморіали, братські та одиночні могили воїнів та жертв Другої світової війни 1939 — 1945 років у 2023 році:
Голосіївський район
• Байкове кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023;
• Пирогівське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;
• Корчуватське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;
• Мишоловське кладовище — 23.04.2023;
• Чапаєвське кладовище — 23.04.2023;
• колумбарій Ритуальної служби СКП «Київський крематорій» — 25.04.2023.
Дарницький район
• Дарницьке кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023;
• Позняківське кладовище — 24.04.2023;
• Бортничанське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023.
Броварський район
• Північне кладовище — 23.04.2023.
Деснянський район
• Биківнянське кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023;
• Лісове кладовище — 23.04.2023;
• Вигурівське кладовище — 24.04.2023;
• Троєщинське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023.
Оболонський район
• Пуща-Водицьке кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023.
Печерський район
• Звіринецьке кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023;
• Меморіал на могилі Невідомого солдата в Парку Вічної Слави — 24.04.2023, 08.05.2023.
Фастівський район (Київська область)
• Південне кладовище — 23.04.2023.
Подільський район
• Міське кладовище — 26.04.2023, 08.05.2023;
• Куренівське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023.
Святошинський район
• Святошинське кладовище — 04.2023, 08.05.2023;
• Біличанське кладовище — 24.04.2023;
• Братське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;
• Михайлівське кладовище — 23.04.2023.
Солом’янський район
• Солом’янське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;
• Совське кладовище — 23.04.2023;
• Шулявське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;
• Жулянське кладовище — 24.04.2023, 08.05.2023.
Шевченківський район
• Військове кладовище — 25.04.2023, 08.05.2023;
• Старообрядне кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023;
• Лук’янівське кладовище — 23.04.2023, 08.05.2023.
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Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»101
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