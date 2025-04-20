«Кожного разу, хоч би як важко нам було, ми все одно не втрачаємо віри. Бо ця віра — одне в одного»: Зеленський привітав українців з Великоднем (відео)

У неділю, 20 квітня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, вітаючи їх з великим святом — святом Воскресіння Ісуса Христа.

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Він назвав Великдень днем, який «дає всім нам надію й нагадує: зло має свою годину, а Бог має свій день». «Сьогодні ці слова знаходять відгук у кожному українському серці. І зміцнюють нашу віру, яка попри все не згасає 1152 дні повномасштабної війни», — сказав президент у відеозверненні до громадян.

Він згадав про ворожі удари по Сумах у Вербну неділю, по Кривому Рогу, де в епіцінтрі ракетного удару опинився дитячий майданчик, про постійні удари по Харкову, Дніпру, Одесі… Про те, як людський розум не може знайти відповіді на питання, як це мог допустити Всевишній, і те, як щось сильне всередині людини не дає опустити рук.

«А потім ти бачиш людей навколо. Вдивляєшся в очі рідних, обличчя близьких, відчуваєш обійми, відчуваєш підтримку і знайомих, і незнайомих людей. Підтримку українців, українок. І ти розумієш, що ти з ними однакових цінностей. І саме цінності є тим, що всіх нас об’єднало абсолютно невипадково, об’єднало в перший день війни та єднає досі. Це воля, витримка. Небайдужість і людяність. Ось це і є Бог. Це його прояв. Він — у наших людях. І тому в людях — світло. Тому в людях — сила», — каже Зеленський та додає: «Ми знаємо, що захищаємо. Знаємо, за що боремось. За кого й заради кого. І тому кожного разу, хоч би як важко нам було, ми все одно не втрачаємо віри. Бо ця віра — одне в одного. У тих, хто стоїть поруч із тобою. В українців. В українок. Віра в те, що зло має свою годину, а Бог має свій день».

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Президент підкреслив, що український народ наразі долає дуже важкий шлях. Але прийде час, коли «все те каміння, що в нас кидають, не залишиться руїною на нашій землі», а люди перетворять його «на міцний фундамент майбутнього — майбутньої волі та миру».

Нагадаємо, що напередодні російський диктатор путін оголосив про «великоднє перимир'є», втім, бойові дії на фронті на багатьох напрямках не зупинялися — ворог продовжував бити з артилерії та запускати дрони. В свою чергу Зеленський запропонував запроватити режим тиші й після 20 квітня — на 30 днів.

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Фото з сайту Офісу президента

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