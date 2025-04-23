Не більше 1500 грн: в ПФУ пояснили важливі деталі щодо індексації виплат військовим пенсіонерам

Після пояснення експерта з пенсійних питань Сергія Коробкіна про те, що пенсії в Україні не оподатковуються, багатьох українців зацікавило питання, чи проводилась у березні індексація військовим пенсіонерам.

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Відповідь на це та низку інших питань відносно індексації виплат військовим пенсіонерам дала під час прямої телефонної лінії начальниця відділу з питань призначення та перерахунків пенсій військовослужбовців та деяких інших категорій громадян Світлана Бородач, передає прес-служба ПФУ.

За її словами, в Україні перерахунок пенсій військовим проведено з березня. Так, було здійснено перерахунок пенсій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, іншим особам та членам їхніх сімей, які мають право на пенсію.

Бородач звернула увагу, що індексації підлягають розміри пенсій військовослужбовців та членів сімей, виплати яким призначені до 31 грудня 2024 року включно. При цьому підвищення встановлюється у межах визначеного законодавством максимального розміру пенсії, але не може перевищувати 1500 гривень. Фахівець наголосила на тому, що індексація пенсій проводиться автоматично, тому пенсіонерам, у тому числі військовим, не потрібно додатково звертатися в Пенсійний фонд.

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Кому підвищили пенсії в квітні

Зазначимо, що в Україні провели перерахунок пенсій з 1 квітня тим пенсіонерам, які продовжили працювати і станом на 1 березня заробили 24 місяці додаткового стажу. Перераховані пенсії їм заплатять з запізненням (однак перерахунок проведуть заднім числом з 1 квітня). Як повідомляє ПФУ, проведено перерахунок пенсії особам, які продовжували працювати, відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 42 Закону України від 09.07.2003 № 1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

«Перерахунок пенсії проводиться особам, які на 1 березня 2025 року набули не менше 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії або минуло не менше ніж два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії», — зазначили в ПФУ.

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Якщо на 1 березня 2025 року у людини було менше 24 місяців страхового стажу, пенсія буде збільшена з урахуванням цього стажу та, за потреби, нової заробітної плати. Пенсіонерам, які після призначення (попереднього перерахунку) пенсії продовжували працювати та на 1 березня поточного року набули 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу.

При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого призначено (попередньо перераховано) пенсію або, за умови доцільності, в тому числі із заробітної плати, отриманої працівником після призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

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