На городі бузина: Гетманцев пояснив, чи потрібно бабусям реєструвати ФОП для продажу городини

Українці настільки нажахані «надмірним» зарегулюванням у всіх сферах економіки, що легко вірять не тільки тому, що з їх пенсій держава хоче брати податки.

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Але й тому, що податкова намагається «накинути око» на будь-яке їх джерело лоходу. Про ще один випадок «лякалки» написав в соціальній мережі голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

«На городі бузина, а в Києві дядько, — написав з гумором парламентар. — Якийсь „експерт“ сказав у відео, далі це понесли в коментарях. На виході — чергові висновки, які не проходять перевірку на здоровий глузд».

Він «поставив крапку» у дискусіях подібного роду, підкресливши, що бабусі, які продають вирощені власноруч фрукти чи овочі зі свого городу, не повинні реєструвати ФОП.

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Виявляється, такої вимоги не було ніколи. Навіть навпаки — у Податковому кодексі передбачені пільги при продажу власної городини та продуктів тваринництва:

12 мінімальних зарплат на рік — це неоподатковуваний ліміт продажу власної городини без оподаткування (приблизно 8 000 грн на місяць);

50 мінімальних зарплат — це межа для продуктів тваринництва (наприклад, молоко, яйця чи м'ясо).

Якщо бабуся не перевищує цих сум, ніяких податкових декларацій чи реєстрацій ФОП не потрібно.

«Тому хочете зробити добре діло — зупиніться й купіть у бабусі яблука чи картоплю, пару літрів молока. Підтримайте їх на ділі, а не накручуйте „страшилками“ з Інтернету», — резюмував пан Гетманцев.

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