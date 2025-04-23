Витоки у справах НАБУ: як адвокати систематично втручалися до Держреєстру судових рішень

НАБУ розпочало розслідування по кейсу адвокатів, яким 1 квітня було вручено підозри щодо незаконного втручання у судові реєстри у 2023 році. НАБУ тоді фіксувало постійні витоки у справах. Зокрема, адвокатів звинувачують у систематичному незаконному втручанні в роботу Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР). Фігурантом справи став фактичний керівник фірми Дмитро Борзих — у минулому «права рука» головного військового прокурора Анатолія Матіоса. Масштаб розкритої схеми можна прирівняти до найбільших корупційних скандалів в українській судовій історії, пише «Дзеркало тижня».

ВІДЕО ДНЯ

«За даними слідства, адвокати, включно зі згаданим Борзих, мали несанкціонований доступ до матеріалів судових рішень не менш як 100 кримінальних проваджень правоохоронних органів, зокрема до 30 справ НАБУ про топ корупцію. Тобто йдеться не про окремий епізод, а про глибоку кризу на перетині правосуддя, цифрової безпеки та системи антикорупційного контролю. Мова про інвазію системи. Про паразитів, які висмоктують не лише документи, а взагалі саму суть і адвокатури, і закону, і права як такого», — пише ZN.

У статті зазначається, що переважна більшість адвокатів компанії «Гарантія ваших прав» — колишні співробітники військової та Генпрокуратури.

«15 травня 2020 року Анатолію Матіосу та ще 14 прокурорам синхронно видали адвокатські посвідчення — за рішенням Ради адвокатів Волинської області. Після скарг колег на порушення під час допуску та складання іспитів було створено робочу групу, а Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури України скасувала їх результати. Однак експрокурори оскаржили це в судах і виграли», — пише ZN.

РЕКЛАМА

Як пише видання, у 2020 році новоспечені адвокати — колишні військові прокурори — заснували власну юридичну фірму. А вже до 2022-го, за інформацією джерел ZN.UA, знайшли «ексклюзивний» спосіб захисту своїх клієнтів — за допомогою хакера Костянтина Сайбеля.

«2019 року він отримав два роки умовно у справі, яку тоді розслідували ті самі майбутні адвокати „Гарантії ваших прав“. Сайбель проникав до державних реєстрів і збирав закриту інформацію — аж до переміщень чинного глави ГУР. Кілька років по тому вони зробили його ключовим виконавцем у своїй „цифровій схемі“. Як стверджують джерела, ймовірно, частину справ, до яких адвокати отримували доступ і зливали клієнтам дані, нині розслідує СБУ. Масштаб загроз державі, які створювали Борзих і Ко, торгуючи службовою інформацією, можна лише уявляти», — повідомляє ZN.

У списку справ, до яких адвокати доклали руки — чи то як учасники процесу, чи як тіньові радники, — фігурують досить відомі прізвища.

РЕКЛАМА

«Ігор Коломойський (олігарх), Борис Кауфман (одеський девелопер), Дмитро Ісаєнко (забудовник, ексчиновник Мінрегіону), Григорій Козловський (львівський бізнесмен, куратор тіньового тютюнового бізнесу), Богдан Якимець (рішала, якого пов’язують із „обслуговуванням“ справ топкорупціонерів), Олександр Насіковський (співвласник DIM Group), Олександр Грановський (екснардеп, бізнесмен із оточення Порошенка), Кирило Шевченко (ексглава НБУ, в розшуку), Вадим Новинський (бізнесмен, екснардеп, колишній акціонер „Метінвесту“, пов’язаний із УПЦ МП). Тут-таки кейси НАБУ щодо „Держспецзв'язку“, КП „Кінематика“ тощо. У кожному із цих проваджень слідство втратило частину доказів. У деяких, за інформацією джерел, — ключових», — пише ZN.

За підсумками аналізу слідчі зафіксували понад 600 рішень, за якими було виконано цілеспрямований пошук. Усього ж система провела понад 39 тисяч автоматичних запитів і забезпечила доступ до більш як 7500 судових рішень. В окремі дні кількість несанкціонованих дій у реєстрі перевищувала 1000 запитів.

«Як зазначив один із наших співрозмовників, тільки виходячи з обсягу запитів можна оцінити масштаб операції. Якщо припустити, що середня вартість пошуку в реєстрі інформації про заплановані слідчі та процесуальні дії для фігурантів розслідувань становила близько 10 тис. Дол. (так стверджують люди, які знають ринок), то, помноживши цю суму на кількість несанкціонованих дій, легко усвідомити ціну питання», — пише ZN.

Як зазначає видання, попри пред’явлені підозри, адвокатська контора продовжує працювати. А випущений за рішенням судді ВАКС під заставу 10 млн грн Дмитро Борзих не соромиться хвалитися нібито своїми людьми в НАБУ, які «продовжують вирішувати питання».

РЕКЛАМА

«Повністю виключити витік інформації з антикорупційного бюро справді неможливо. Однак і заперечувати той факт, що саме детективи НАБУ розслідують цю справу, — теж. Для НАБУ це розслідування — концентроване протистояння не тільки з адвокатською мафією, а й із „перевертнями“ усередині самого Бюро», — додає ZN.

А тим часом у спільноті правників критикують роботу самого НАБУ, мовляв Бюро відкрило понад 1,5 тис. кримінальних проваджень, передавши до суду лише сотні з них.

45

Читайте нас у Facebook