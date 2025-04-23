Потрапив під удар ворожого FPV-дрона: на війні поліг 35-річний воїн з Волині

Ковельчани прийшли віддати останню шану полеглому воїну Віктору Батюшкіну, який з перших днів війни став на захист своєї країни. Старшому солдату, який служив навідником механізованого батальйону, навіки 35 років, повідомляє Ковельський міський голова Ігор Чайка.

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«Віктор працював на складах і деревообробних підприємствах. Своєї сім’ї не створив, тому тепло власної душі віддавав батькам, сестрам та брату. Особливо піклувався про шістьох племінників. До повномасштабної війни Віктор Батюшкін жив звичайним життям, мав багато планів та мрій. Але все змінила війна…«

Ще в період АТО Віктора, як людину з досвідом строкової військової служби, відправили на збірний пункт. Проте на фронт тоді він не потрапив. На початку повномасштабного вторгнення воїн став на захист України і добровільно приєднався до лав територіальної оборони у складі 100-ої бригади.

«Спочатку обороняв українсько-білоруський кордон. У квітні 2023 року бригаду направили у зону бойових дій».

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Захисник та його побратими воювали на Лиманському, Бахмутському, Торецькому напрямках. Шлях воїна обірвався 17 квітня поблизу села Клебан-Бик Краматорського району на Донеччині.

«Мінометний розрахунок, де Віктор був старшим навідником, потрапив під удар ворожого FPV-дрона».

Поховали захисника на Алеї Героїв міського кладовища зі всіма почестями.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що у бою поліг 25-річний воїн з Хмельниччини.

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