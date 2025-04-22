Вже друга втрата у родині: на війні загинув захисник із Полтавщини

Пекучий біль і гіркий смуток війни у Великодній тиждень увірвався до Оржицької громади. 18 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув воїн Сергій Перлов. Йому навіки 57 років, повідомляє селищна рада.

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«Сергій дуже рано втратив маму, тож його виховувала бабуся Уляна, яка прищепила онукові гідні людські якості, працелюбність та відповідальність. Відразу після отримання диплому за спеціальністю зварювальника, він розпочав свою трудову діяльність. Працював на комбікормовому заводі, тоді на ремонтно-транспортному підприємстві. Чоловік ніколи не сидів без діла, сумлінно працював на благо своєї родини, був надійною опорою для дружини Алли, пишався своїми дітьми Тетяною та Сергієм, викохав онука Давида. Його знали і поважали як товариську та надійну людину, доброго господаря».

У грудні 2022 року Сергій Перлов був мобілізований до лав ЗСУ. Служив чесно та самовіддано, до останнього подиху.

«Вічна пам'ять герою, який відтепер у Небесному війську став поруч із загиблим зятем — Дмитром Івахненком».

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