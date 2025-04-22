40.96 / 41.61 47.11 / 47.98
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Вже друга втрата у родині: на війні загинув захисник із Полтавщини

20:34 22 квітня 2025
57-річний Сергій Перлов

Пекучий біль і гіркий смуток війни у Великодній тиждень увірвався до Оржицької громади. 18 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання на Харківщині загинув воїн Сергій Перлов. Йому навіки 57 років, повідомляє селищна рада.

«Сергій дуже рано втратив маму, тож його виховувала бабуся Уляна, яка прищепила онукові гідні людські якості, працелюбність та відповідальність. Відразу після отримання диплому за спеціальністю зварювальника, він розпочав свою трудову діяльність. Працював на комбікормовому заводі, тоді на ремонтно-транспортному підприємстві. Чоловік ніколи не сидів без діла, сумлінно працював на благо своєї родини, був надійною опорою для дружини Алли, пишався своїми дітьми Тетяною та Сергієм, викохав онука Давида. Його знали і поважали як товариську та надійну людину, доброго господаря».

У грудні 2022 року Сергій Перлов був мобілізований до лав ЗСУ. Служив чесно та самовіддано, до останнього подиху.

«Вічна пам'ять герою, який відтепер у Небесному війську став поруч із загиблим зятем — Дмитром Івахненком».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про загибель на фронті воїна з Хмельниччини, який вже визначився з датою весілля.

РЕКЛАМА
125

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп 23-24 квітня. Фото Pixabay

Для п'яти знаків зодіаку середина тижня стане «золотою»: на кого чекає Удача 23 та 24 квітня

підживлення полуниці

Урожай точно здивує: готуємо натуральне добриво для полуниці

Підготовка до обробки рослин. Фото скрін відео

Після холодів почав жовтіти часник: аграрій з Київщини дав пораду, як зробити його знову зеленим

Грядка з молодою морквою. Фото Pixabay

Зробіть так, і морква зійде швидко і дружно: фахівець поділився корисними порадами

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту