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Не встиг здійснити все, про що мріяв: в бою поліг 25-річний воїн з Хмельниччини

20:33 21 квітня 2025
Сергій Гальомко

Хмельниччина втратила ще одного мужнього захисника. Волочиська громада з болем у серці провела в останню путь Сергія Гальомка — мужнього воїна, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю від російського загарбника. Сергію було лише 25. Він був допитливим, активним, безстрашним, повідомляє міська рада.

«Після школи Сергій вступив до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Галицького. Обрав спеціальність „ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза“. Закінчив навчання й вирушив за кордон на заробітки. Та почувши про повномасштабне вторгнення, він не зміг стояти осторонь. У травні 2022 року Сергій повернувся додому й одразу став до лав місцевої територіальної оборони», — йдеться у повідомленні.

Потім хлопець влаштувався до Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області — працював головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів у місті Волочиську. Але його шлях знову повернув на передову.

«26 червня 2024 року Сергія мобілізували до лав Збройних Сил України. Він виконував бойові завдання з гідністю й честю. 28 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання зв’язок із Сергієм обірвався. Його тривалий час вважали зниклим безвісти. Родина жила між болем і надією, трималась за кожну згадку, кожен промінь віри…» — повідомляють земляки.

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На жаль, підтвердилося найстрашніше: Сергій загинув. Він не встиг здійснити всього, про що мріяв: збудувати дім, створити сім'ю, почути сміх власних дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в бою на Курщині загинув воїн з Хмельниччини Валерій Давидун. Сиротою залишилася його маленька донечка.

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