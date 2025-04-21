Не встиг здійснити все, про що мріяв: в бою поліг 25-річний воїн з Хмельниччини

Хмельниччина втратила ще одного мужнього захисника. Волочиська громада з болем у серці провела в останню путь Сергія Гальомка — мужнього воїна, який віддав своє життя, захищаючи рідну землю від російського загарбника. Сергію було лише 25. Він був допитливим, активним, безстрашним, повідомляє міська рада.

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«Після школи Сергій вступив до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Галицького. Обрав спеціальність „ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза“. Закінчив навчання й вирушив за кордон на заробітки. Та почувши про повномасштабне вторгнення, він не зміг стояти осторонь. У травні 2022 року Сергій повернувся додому й одразу став до лав місцевої територіальної оборони», — йдеться у повідомленні.

Потім хлопець влаштувався до Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області — працював головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів у місті Волочиську. Але його шлях знову повернув на передову.

«26 червня 2024 року Сергія мобілізували до лав Збройних Сил України. Він виконував бойові завдання з гідністю й честю. 28 вересня 2024 року під час виконання бойового завдання зв’язок із Сергієм обірвався. Його тривалий час вважали зниклим безвісти. Родина жила між болем і надією, трималась за кожну згадку, кожен промінь віри…» — повідомляють земляки.

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На жаль, підтвердилося найстрашніше: Сергій загинув. Він не встиг здійснити всього, про що мріяв: збудувати дім, створити сім'ю, почути сміх власних дітей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в бою на Курщині загинув воїн з Хмельниччини Валерій Давидун. Сиротою залишилася його маленька донечка.

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