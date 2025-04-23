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Шоу-бізнес

Обирайте правильний шлях: продюсер Верки Сердючки порадив молодим артистам, як стати відомими

15:55 23 квітня 2025
Юрій Нікітін. Фото instagram.com/yuriynikitin/

Продюсер Вєрки Сердючки Юрій Нікітін, який нещодавно порадував шанувальників «відомої провідниці» фотознімком Андрія Данилка, зробленим аж у 1995 році, працює у шоу-бізнесі все своє життя. Тому має повне моральне право «повчати» своїх молодих колег секретам професії.

Зокрема, у соціальній мережі Нікітін вирішив поговорити про вплив стрімінгових платформ на популярність виконавців.

«Кожен музикант у світі прагне швидко зростати у стрімах — у переглядах та прослуховуваннях своїх треків. І кожного дня всі бʼються над вирішенням цього питання», — написав Нікітін.

В той же час збільшення кількості стрімів, особливо, яке відбувається на платній основі, не має нічного спільного із побудовою яскравої професійної музичної карʼєри, вважає Нікітін.

«Існує тільки один спосіб, як систематично доносити свою музику до мільйонів сердець слухачів та формувати потужне коло справжніх фанів, — це будувати потужний і успішний музичний бренд!» — написав Нікітін і опублікував архівне фото, на якому тримає за руку Андрія Данилка — тим самим натякаючи: погляньте, і переконайтеся, хто правий.

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Архівне фото Данилка і Нікітіна

А перед цим продюсер вразив світлиною з іншою колишньою підопічною — Іриною Білик.

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