Мольфар Макс Гордєєв обіцяє неймовірне щастя: фахівець зробив передбачення на найближчі три дні

Мольфар Макс Гордєєв, який часто попереджає українців про «коридори затемнень» та інші загрозливі астрологічні явища, вирішив допомогти співвітчизникам, але попередив, що допомогу отримають тільки ті, хто всерйоз сприймуть його слова.



«Я знаю, що ви навряд чи в це повірите, але через три дні рівно через три дні. Ви станете найщасливішою людиною на світі, тому що вас чекає неймовірне щастя. Я знаю, що ви не та людина, яка вірить у всі ці чудеса, але вірте мені. Але це дійсно спрацює. І це будуть і фінансові якісь блага», — звернуся таролог до українців.

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«Я бачу, що якісь люди будуть до вас приходити з гарною позитивною енергетикою. І вам буде навіть здаватися, що ви в цього не заслуговуєте. Але повірте мені, ви як ніхто цього на решті заслужили і ви отримаєте все це», — запевняє екстрасенс.

Схоже, що мольфар робить розрахунок на те, що коли людина повірить у вищі сили, то природа та Всесвіт будуть допомагати їй реалізувати обіцяне.

«Пам'ятайте, що енергія має прийматися. Не треба казати, я не це не заслуговую. Все приймайте і побачите, через три дні люди будуть вам давати якісь подарунки, якісь будуть вам пропозицію робити, ви маєте обов'язково погоджуватися», — закликає мольфар.

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Тим же, хто готовий перевірити його, пан Гордєєв пропонує перед тим, як сідати за кермо машини, проговорити заговір «Я приймаю».

«Якщо відкажетесь, скажете ні — все, фінансовий потік, закрито, раз і назавжди, як мінімум рік ви будете в нещасті. Тому обов'язково погоджуємося на все, що вам пропонують», — попереджає пан Гордєєв.

«Ну що, друзі, перевіримо?», — пропонують (певно, жартома) автори інформації. Хоча, можливо, у когось і «спрацює».

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А тим часом колеги київського мольфара вже з'ясували, які знаки Зодіаку скоро отримають заслужену винагороду.

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