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У Туреччині стався потужний землетрус: що відомо

14:30 23 квітня 2025
підземні поштовхи відчувалися в більшості міст Мармурового регіону.

У середу, 23 квітня, у Туреччині, яка знаходиться у сейсмічно активній зоні, стався землетрус.

За даними euronews, землетрус магнітудою 6,2 балів стався у столиці — Стамбулі. Зазначається, що це один з найсильніших землетрусів, що сталися у 16-мільйонному мегаполісі за останні роки.

Також підземні поштовхи відчувалися у більшості міст Мармурового регіону. Це призвело до появи тріщин на стінах будівель та пошкодження старих споруд.

Землетрус викликав короткочасну паніку серед населення. Громадяни вийшли на вулиці. Місцева телекомпанія TGRT повідомила про одну людину, яка зазнала травм, зістрибнувши з балкона під час землетрусу.

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Керівник МВС Алі Єрлікая написав на своїй сторінці в X, що підземні поштовхи також відчувалися у сусідніх провінціях.

За даними геологічної служби США, осередок землетрусу розташовувався на глибині менше 10 км, а епіцентр — приблизно за 40 км на південний захід від Стамбула, у Мармуровому морі.

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Нагадаємо, у лютому 2023 року у Туреччині сталися два потужні землетруси магнітудою 7,8 та 7,5 зруйнували або пошкодили сотні тисяч будівель в 11 південних та південно-східних провінціях Туреччини. Тоді загинуло понад 53 тисячі людей. Ще 6 тисяч людей загинули у північних районах сусідньої Сирії.

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