«Найкраща подяка, коли пишуть військові»: як учні з Рівненської області велопробігами наближають перемогу

84-річний дідусь із Черкас щодня в’яже на фронт теплі шкарпетки, а школяр з Чернігівщини допомагає фронту, готуючи солодощі. Кожен працює для перемоги так, як може. Понад 20 тисяч гривень зібрали школярі із Антонівки на Рівненщині під час велопробігу на підтримку захисників. Акцію зі збору грошей ініціював місцевий семикласник Назар Довбенюк. За словами хлопця, це вже четвертий такий збір, й він зупинятись не планує.

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- Назар — звичайна дитина. Обожнює рибалити та грати у футбол. Але змалку він вирізнявся своїм добрим серцем, мудрими думками і любов’ю до рідної країни. Ще більше в нього ці почуття загострились після повномасштабного вторгнення, — розповідає «ФАКТАМ» мама хлопчика та педагогиня-організаторка місцевого ліцею Олена Довбенюк. — Хоч наш населений пункт далеко від бойових дій, але все одно лунають тривоги, і діти ховаються в укриття. У вільний час вони плетуть маскувальні сітки, малюють для бійців та збирають продуктові набори. Також рік тому на фронт пішов рідний дядько Назарчика, синочок дуже переживає за нього.

Ідея організовувати благодійні велопробіги у нього виникла випадково. На Рівненщині раніше організовували схожі, але на мотоциклах. Назар вирішив, що на роверах буде ідеальний варіант.

Старт першого велопробігу

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- Захотілось допомогти нашим бійцям. Тим паче багато земляків на війні. Ми — діти і не можемо воювати, проте сидіти склавши руки теж не варто. Треба бути корисними. Вирішив зробити те, що дійсно допоможе армії. Велозбір — це не лише про збір коштів, це те, що об’єднує дітей, таким чином можна залучити громаду й наближати перемогу, — каже хлопчик. — Мама підтримала, та і я сам впертий. Якщо щось надумав — не переконаєш. Перший наш велозабіг відбувся восени 2023 року. Я тоді почав навчатись у шостому класі. Допомагали мені організувати його друзі із сусіднього села — Городок. Ми тоді проїхали сім кілометрів. Підготували плакати, взяли прапори. Дорогою зупинялись автівки і охочі донатили. Зібрали тоді близько 2500 гривень. Сума невелика, але це теж вагомий внесок. Ми за ті кошти купили бійцям шкарпеток і відправили.

Під час другого та третього велопробігу дітям вдалось забрати понад 13 тисяч гривень за кожен.

- Діти дуже хотіли придбати військовому дрон Mavic, але цих коштів не вистачило. Тому у ліцеї організували ярмарку, але потрібної суми так і не зібрали. Тому придбали тепловізор. Під час четвертого забігу зібрали 20250 гривень, — додає пані Олена. — Кошти надіслали бригаді, де служить дядько Назарчика. Вони підуть на РЕБ. Також до збору долучився педагогічний колектив.

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За словами Назара Довбенюка, такі велопробіги він буде й надалі організовувати двічі на рік — весною та восени.

«Велозбір – це не лише про збір коштів, це те, що об’єднує дітей, таким чином можна залучити громаду й наближати перемогу», - каже Назар

- Можливо хтось надихнеться і собі щось зробить подібне, — додає Назар. — Я буду щасливий, що комусь дав мотивацію. Мене та друзів надихають слова подяки бійців. Вони навіть залишають коментарі на сторінці ліцею у соцмережі. Дякують нам, нашим батькам за виховання. Від таких моментів хочеться плакати. Мрію про одне — про мир, і щоб всі бійці повернулись додому живими.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що від початку повномасштабного вторгнення 73-річна переселенка з Харкова Тетяна Печеніжська разом із песиком Джеккі збирають кошти захисникам.

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На фото в заголовку Назар Довбенюк (у центрі) із друзями та зібраними грошима

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