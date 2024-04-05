«За півтора роки не з’їв навіть плитки шоколаду. Все йде на реалізацію та ЗСУ»: школяр з Чернігівщини допомагає фронту, готуючи солодощі
ЗСУ допомагають всі українці — від школярів до пенсіонерів. Нещодавно «ФАКТИ» розповідали про 65-річну пенсіонерку з Буковини, яка волонтерить вже десять років, а школяр з Коростишева продав свою першу золоту медаль заради збору для ЗСУ. Сьогодні розповімо про 15-річного Антона Сало з Куликівки на Чернігівщині, який створює шоколадні букети та солодощі у вигляді українського герба. Школяр власноруч виготовляє різні солодощі у себе вдома, а частину виручених коштів передає на потреби ЗСУ.
- У дитинстві мені подобалось допомагати на кухні. Із мамою випікали піцу, пиріжки, різні кекси. Десь у десятирічному віці побачив відео, де готують різні люди, — розповідає «ФАКТАМ» Антон Сало. — Й захотів спробувати сам, без підтримки рідних. Так з'явилися рогалики із фруктовою начинкою. Чесно кажучи, ця перша страва далась непросто, бо працював із дріжджовим тістом. Коли пригостив родину, вони похвалили і сказали, що дуже смачно. Це й дало мотивацію не зупинятись! Потім я започаткував власний кулінарний блог на Ютубі, де викладав сам процес приготування, суворо дотримуючись послідовності. Із випічки перейшов і на солоні страви.
— Яким вам запам’ятався перший день великої війни, адже Чернігівщина межує із росією?
- Попри юний вік дуже переймався тим, чи введе росія війська до України. 23 лютого 2022 року ми дискутували про це із товаришами. Більшість була впевнена, що всі ці розмови — психологічна атака. Наступного ранку прокинувся, бо почув вибухи. Всіх учнів ліцею перевели дистанційне навчання. Я боявся, що буде з моєю родиною та Україною. Куликівку оминула окупація, але був момент, коли вороги були дуже близько. То ми з батьками якимось дивом втекли у Черкаську область. Як тільки все минулося, відразу повернулись. Щоби не забивати голову поганими думками, вирішив наближати перемогу. Збиралися із однолітками в будинку культури та плели сітки. Зазвичай робив це на вихідні, процес розтягувався на чотири години, тому що я розумів, що бійці дуже потребують їх.
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— Чому вирішили готувати солодощі задля підтримки бійців?
- У соцмережі побачив відео з шоколадними виробами. Мене вони захопили, особливо процес декорування. Невдовзі замовив в інтернеті форми та бельгійський шоколад, який є основою. Перші знання знову таки брав із мережі. Начебто все зрозуміло, але певний час не виходило контролювати температуру під час процесу. Але невдовзі я опанував справу шоколатьє. Реалізовувати продукцію взявся через соцмережі. Що цікаво, клієнтів маю не лише з України. А й з ОАЕ, Туреччини. Дуже популярні мої набори серед жителів громади.
Часто купують букети із шоколадних квітів. Із ними працювати найважче, адже форма квітів не звичайна, необхідно, щоб у ній не залишилося повітря. Тоді й квіти вийдуть ідеальними. Люблять клієнти набори із білого, чорного та молочного шоколаду. Наповнення — горіхи та сублімовані ягоди. Неймовірно смачно!
Крім того, готую цукерки з начинками — фісташковою, карамельною, із фундуком, кокосовою та «п'яною» вишнею. Із кожного свого замовлення відкладаю на потреби ЗСУ. Точні цифри не рахував, але направив на фронт близько 4000 гривень. Долучаюсь до зборів, які проводяться у Куликівці, передаю волонтерам. Постійно продаю солодощі на благодійних ярмарках. Не повірите, але за ці півтора роки я ще жодного разу не з'їв плитки шоколаду. Все йде на реалізацію та ЗСУ. Крім того, у вільний час допомагаю збирати пластикові кришечки, які потім з однокласниками та адміністрацією ліцею пресуємо та виготовляємо з них вказівники на вулиці.
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— Ким бачите себе у майбутньому?
— Планую відкрити власну кондитерську, виготовляти солодощі. Впевнений, що мрія обов’язково здійсниться. Головне — аби був мир.
Для тих, хто хоче підтримати юного волонтера і спробувати його продукцію, ось сторінки в instagram та facebook.
Раніше «ФАКТИ» писали про студента медуніверситету, який працює медбратом у трьох операційних: «Ми весь час „на стрьомі“, весь час готові до надзвичайної ситуації».64
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