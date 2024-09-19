Нардепа Одарченка оголосили у міжнародний розшук: що відомо

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання щодо оголошення в міжнародний розшук народного депутата від «Слуги Народу» Андрія Одарченка, підозрюваного у намаганні підкупити Мустафи Наєма.

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Про це йшлося під час засідання суду.

Згідно з даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), автомобіль народного депутата залишився на місці, але у квартирі проживає водій. За словами останнього, Одарченка не було вдома з вівторка (17 вересня) й на зв'язок він не виходить.

При цьому, згідно з даними прикордонників, народний депутат офіційно кордон не перетинав.

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За словами прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), Одарченко на записах НАБУ вихвалявся перед колишнім головою Агентства відновленням Мустафою Наємом, що «вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях». У зв'язку з цим є підозра, що нардеп міг використати свої зв'язки, щоб втекти з країни.

В останній день Одарченко залишив в автомобілі три свої мобільні телефони й попросив водія поставити їх на зарядку у квартирі. Також він сказав йому, що до Верховної Ради добереться самостійно та повернеться після засідання.

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«Клопотання щодо стягнення застави і зміни запобіжного заходу на більш суворий будуть розглянуті 23 вересня 2024 року», — пише НАБУ.

Зазначимо, що 21 листопада 2023-го НАБУ та САП повідомили про підозру Одарченку. Згідно з даними правоохоронних органів, народний депутат пропонував хабар Найєму в криптовалюті Bitcoin на суму 50 тисяч доларів в обмін на сприяння у виділенні коштів з фонду ліквідації наслідків російської агресії для ремонту будівель університету, де залишався ректором. 22 листопада суд призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 15 мільйонів гривень, втім, Одарченко швидко його сплатив та вийшов на свободу.

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