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Суспільство та люди

Ще одна з країн ЄС скорочує фінансову підтримку українських біженців

9:08 24 квітня 2025
В Естонії вводять нові правила для надання компенсації біженцям з України. Фото Pixabay

В Естонії, як раніше і в Угорщині, влада переглянула підхід до забезпечення житлом біженців з України.

Як повідомляє err.ee, з початку травня змінюються правила програми, в рамках якої в Таліні раніше компенсували витрати на житло та послуги переводу для українців, які отримали тимчасовий захист. Таку одноразову компенсацію виплачували для того, щоб біженці могли знайти постійне місце проживання в Естонії. Власне, саму підтримку не скасовують — вона стане більш цілеспрямованою.

Місцева влада уточнює, що насамперед допомогу надаватимуть тим, хто просить про міжнародний чи тимчасовий захист, не має в Естонії підтримки та проживає в державних центрах розміщення, куди біженців поселили за направленням Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їхніх заяв.

У найближчому майбутньому такі правила діятимуть не тільки в Таллінні, а й в інших населених пунктах.

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Максимальний розмір компенсації складав до 1200 євро на домогосподарство.

Матеріал «Нові правила роботи в Польщі, зменшення допомоги в Німеччині та довгостроковий дозвіл на проживання в Чехії: що зміниться для біженців з України» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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