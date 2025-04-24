Ще одна з країн ЄС скорочує фінансову підтримку українських біженців

В Естонії, як раніше і в Угорщині, влада переглянула підхід до забезпечення житлом біженців з України.

Як повідомляє err.ee, з початку травня змінюються правила програми, в рамках якої в Таліні раніше компенсували витрати на житло та послуги переводу для українців, які отримали тимчасовий захист. Таку одноразову компенсацію виплачували для того, щоб біженці могли знайти постійне місце проживання в Естонії. Власне, саму підтримку не скасовують — вона стане більш цілеспрямованою.

ВІДЕО ДНЯ

Місцева влада уточнює, що насамперед допомогу надаватимуть тим, хто просить про міжнародний чи тимчасовий захист, не має в Естонії підтримки та проживає в державних центрах розміщення, куди біженців поселили за направленням Департаменту поліції та прикордонної охорони під час розгляду їхніх заяв.

У найближчому майбутньому такі правила діятимуть не тільки в Таллінні, а й в інших населених пунктах.

РЕКЛАМА

Максимальний розмір компенсації складав до 1200 євро на домогосподарство.

Матеріал «Нові правила роботи в Польщі, зменшення допомоги в Німеччині та довгостроковий дозвіл на проживання в Чехії: що зміниться для біженців з України» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

357

Читайте нас у Facebook