Тисячі українців постраждали в Угорщині через нові правила для біженців: що відбувається

З 21 серпня в Угорщині набули чинності більш жортскі вимоги до надання безкоштовного житла біженцям з України — люди, яки приїхали в цю країну із більш безпечних регіонів вже не матимуть такого права.

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Як пише «РБК-Україна», нараз право на безкоштовне житло мають вихідці з 13 областей України, західні регіони в цей перелік не входять. Оскільки власники житла більше не отримують державних субсидій на таких біженців, їх просять виселитися.

Проживати у субсидованому житлі понад два місяці мають право вразливі категорії: вагітні, діти до 18 років із одним із батьків, людьми з інвалідністю та старші 65 років. Але також за умови проживання на території, що постраждала від війни.

В правозахисній організації Human Rights Watch зазначають, що від нововведень постраждали близько трьох тисяч біженців із України.

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Набувають чинності й зміни в Естонії, де Департамент соціального страхування оголошував про плани змінити порядок надання одноразової допомоги на оренду житла для українських біженців. Як пише capital.znaj.ua, нові правила стосуються тих, хто перебуває в країні більше року. Раніше компенсація на оренду не залежила від доходу біженців і її міг отримати кожен, хто прибув до Естонії з 24 лютого 2022 року та отримав тимчасовий захист. Максимальний розмір допомоги — 1200 євро на сім'ю.

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А з 11 вересня 2024 року компенсацію за оренду житла зможуть отримати лише ті біженці, які подали заяву протягом перших шести місяців після отримання своєї першої посвідки на проживання в Естонії. Генеральний директор департаменту Марет Маріпуу підкреслила, що багато українських біженців, які проживають в Естонії вже більше року, звернулися за допомогою з оренди після продовження своєї первинної посвідки на проживання. Зміни в політиці допомоги мають на меті забезпечити справедливість для новоприбулих, які потребують підтримки на початкових етапах свого перебування в країні.

Зазначається, що для отримання компенсації біженцям необхідно отримати тимчасовий захист і зареєструвати своє місце проживання в місцевому самоврядуванні. Це нововведення може суттєво вплинути на тих, хто розраховував на продовження допомоги після тривалого перебування в Естонії.

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Нагадаємо, що з початку вересня у Литві закінчився термін дії деяких пільг, пов'язаних з працевлаштуванням тих, хто не може повернутися в Україну.

Фото https://www.hrw.org/

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