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Події

Озброєний військовий захопив заручника на Сумщині

9:32 24 квітня 2025
На Сумщині поліцейські затримали військового. Фото поліції

Якщо раніше у Закарпатті жінка-продавчиня стала заручницею озброєного любителя дармової випивки, то на Сумщині в полоні у озброєного військового опинився місцевий мешканець — власник автівки.

В поліції Сумщини повідомили, що військовий, погрожуючи автоматом, змусив водія відвезти його до Києва та зробив кілька пострілів в його бік. Це сталося напередодні увечорі — про заручника поліції повідомили на спецлінію «102».

Втім, менш ніж за годину на трасі Суми — Київ автівку затримали поліцейські управління превентивної діяльності спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань та патрульними поліцейськими.

Правоохоронці зазначають, що затриманий військовий — 47-річний мешканець Київщини. Наразі з ним ведуться слідчі дії. Заручник не постраждав.

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До речі, нещодавно на Сумщині сталася схожа надзвичайна подія — в Охтирці чоловік з гранатою взяв в заручниці жінку. Це сталося під час обшуку в його оселі — зловмисник фігурував у кримінальній справі. 24-річний чоловік замкнувся в домі, взявши в заручниці свою співмешканку.

Правоохоронцям вдалося вилучити гранату та звільнити жінку.

Раніше на Одещині чоловік взяв у заручники свою родину — жінку з дитиною та тещу. Спочатку він відпустив старшу жінку, а згодом правоохоронцям вдалося звільнити дитину та її мати. Зловмисника було затримано.

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Фото поліції

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