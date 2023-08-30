Під Одесою чоловік взяв у заручники дружину з маленькою дочкою та тещу

В Одеській області, яка сьогодні разом з усією Україною пережила ракетний удар, чоловік взяв у заручники свою родину.

Інцидент трапився у Чорноморську. 29-річний чоловік тримав у заручниках тещу, дружину та маленьку доньку. Мати подружжя він уже відпустив.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За інформацією поліції, сьогодні близько 12-ї години до правоохоронних органів надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир на четвертому поверсі у місті Чорноморськ жінка просить про допомогу.

На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група Одеського районного управління поліції та керівництво ГУНП в Одеській області.

Поліцейські встановили, що в оселі знаходиться 29-річний місцевий мешканець зі своєю дружиною та маленькою донькою.

«Чоловік випустив тещу, а жінку з дитиною тримає, погрожуючи завдати тілесні ушкодження», — додали в поліції.

Через деякий час прийшло повідомлення, що правоохоронці затримали зловмисника та звільнили жінку з дитиною. Більш детальну інформацію поліцейські пообіцяли надати згодом.

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